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美得不可思議！歐洲三大粉紅沙灘　島嶼打卡新聖地還能賞鯨

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源：flickr　
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圖文/Pei

到希臘 必須去海島好好度假 / 來源：flickr
到希臘 必須去海島好好度假 / 來源：flickr

療癒系的粉色時不時就流行一波，夏天一定要去海邊玩，碧海藍天配粉色沙子，讓眼睛吃飽飽！

Pei小編這就整理一下近年人氣高漲的歐洲粉紅沙灘，要拍出驚豔的照片、享受最有異國情調的假期，到這些地方你的留下腳印吧！

義大利長壽島：絕美粉沙度假勝地

原生態風光、鮮味十足海產、深厚的航海歷史文化、世界最長壽的村落之一，甚至是考古遺跡……義大利南方的撒丁尼亞島得天獨厚，早已是內行人才懂得專程前往的「地中海珍珠」！

義大利在地中海的第二大島 擁有中世紀古蹟 / 來源： flickr　
義大利在地中海的第二大島 擁有中世紀古蹟 / 來源： flickr　
像貝殼紋路的沙灘 超夢幻 　 / 來源： sardegnaturismo
像貝殼紋路的沙灘 超夢幻 　 / 來源： sardegnaturismo
它的外島是義大利人非常珍惜的粉色沙灘：La Spiaggia Rosa，被稱為「全世界最美海灘」！　

現在當地加強保育，出發前要先確認你的遊船能不能靠近沙灘喔。也別忘了，這個區域是鯨魚的窩，準備好你的地中海賞鯨之旅吧。

西班牙海上明珠：全球最佳旅行景點

La Platja De Ses Illetes是大家要筆記的沙灘，所在的小島，右邊是西班牙最受歡迎的Mallorca小島、左邊是西班牙本島綿延不斷的沙灘度假城市，一派度假風情。

好好體驗西班牙絕景 / 來源： flickr　　
好好體驗西班牙絕景 / 來源： flickr　　
粉色夕陽 粉色沙灘 美得不可思議 / 來源：pixabay　
粉色夕陽 粉色沙灘 美得不可思議 / 來源：pixabay　
也許沙灘沒那麼粉紅，但將近3公里的珊瑚、貝殼和沙子融為一體的景象，實在很吸引人啊！Tripadvisor評選出最新全球旅遊景點，她就是榜上有名那一位。

如果你不只想踏踏沙子，這裡豐富的海上運動可以讓你自由組合浮潛、衝浪、帆船、划槳等能讓你把鬱悶甩乾淨的活動，聽起來很不錯吧。

希臘：島嶼之王的粉色後花園

從克里特一路走上粉紅沙灘 / 來源：flickr　
從克里特一路走上粉紅沙灘 / 來源：flickr　
以無數浪漫島嶼聞名於世的希臘也有看頭：Elafonisi是比較有名的克里特島的鄰居，許多人因為她的粉色沙灘大老遠慕名而來（天氣好的時候，你甚至可以從本島「跨海」走路過來），當然也會心滿意足地抱著滿滿照片回家囉。

點杯冰涼飲料，配希臘烤肉口袋餅，好好享受眼前的大片粉彩吧，別忘了等到日落，讓整片海景迷倒你！　　

這裡也是野生生態保護區，放鬆融入大自然，就在這一刻……　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站 　

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希臘 義大利 西班牙

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