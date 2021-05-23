法國人選出年度「國菜」　法式火鍋、暖心燉品家常味你也能做

圖文/Pei

又是居家保平安的時刻，來點美味法國家常菜，好好享受窩在家的日子！

知名航空訂票網站最近公布了法國人最愛吃的「國菜」，大家熟知的可麗餅和生猛牡蠣都在名單上，Pei小編就介紹更多在地菜餚吧。

鹹可麗餅加蛋 味道更豐富 / 來源：pixabay ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

焗烤馬鈴薯

焗烤馬鈴薯很簡單 也是法國家庭常見的菜色 / 來源： pxhere Tartiflette能夠當選第一名，第一是容易做，第二個原因是飽肚又不會太膩，它金黃的色澤更讓人食慾大開。

這是法國人冷天（或整天待在冷氣房）時的最愛，買好洋蔥、肉丁，找個你喜歡的淡味乳酪來烤一盤吧！

Pei小編推荐法國Reblochon乳酪，搭配稍苦的沙拉更有層次！

紅酒燉雞

Coq au Vin應該是說到法國食譜，就一定會出現的名菜；它和紅酒燉牛肉一樣，在法國美食頻道能輕易找到，也是許多人嘗試法國餐的必選。

當然，你需要一瓶出色的葡萄酒，或是跟著法國人用經典的做法做：使用Riesling; 如果是想要感受各地風土氣息，找任何你喜歡地區的葡萄酒也可以哦！

法式火鍋

法式火鍋燉肉是一大重點 / 來源： wikimedia Pot au feu是法式火鍋，不過湯不多，取代中式香料的是讓湯底清爽的香草、羅勒葉和新鮮蔬菜等，配上你喜歡的肉片或是大塊燉肉，今晚就是滿足感100分的歐風美食之夜！

法式鹹派

洛林鹹派人人都愛 / 來源： flickr Quiche lorraine 算是法國人最熟悉的人氣鹹塔，經典、厚實、有濃濃鄉土風情。

作法也很簡單，奶油、雞蛋、豬肉丁準備好，烤好配上一盤新鮮沙拉，就是營養均衡的一餐喔－不過法國人也把它當點心或前菜，大家的下午茶有解啦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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