彩色老屋、貴婦長廊在哪裡？　跟著巴黎網美找靈感

粉紅小屋 是網紅和影劇不會錯過的好景 ／來源：flickr-matman 圖文/Pei

巴黎適合隨手玩街拍，這些網紅最愛、能夠激發創意，拍出ins風的獨特景點更有看頭！

Pei小編這就帶大家來到「花都」巴黎，市區不只有植物園、巴黎花園有城市森林、花卉藝術裝置，甚至化石可以讓你取景大大過癮，到以下這些地方一定能拍出網美般夢幻又獨特的照片！

華麗風格：王子拱廊

王子拱廊的特色是 玩具店很多 / 來源： wikimedia 巴黎市區的幾處超古典景點－室內拱廊街，裡面通常是骨董、書店、或風格獨特又不張狂的餐廳等店家。你在這裡，抬頭看見透亮的玻璃屋頂、腳下是黑白磚瓦，怎麼拍都美……

這條「王子拱廊」Le passage des Princes是歌劇院周邊知名的拱廊街之一，早期是巴黎貴婦逛街的首選；1860年由改造巴黎的奧斯曼公爵見證她的誕生，也是公爵掌管巴黎大都會時期的最後一條古典拱廊街，過來踏踏歷史吧！

地址：5 boulevard des Italiens 或 97-99 rue de Richelieu走進

氣派風格：馬可波羅花園

Le jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo是大名鼎鼎的「巴黎大眾花園」盧森堡公園旁邊，位在人人嚮往的拉丁區和熱鬧的火車站之間；

馬可波羅花園 在大公園的安靜一側供大家小憩 / 來源： wikimedia 這座小花園卻能完全把塵囂消音，裡面的噴泉精雕細琢、典雅優美，在1920年被法國認定為家歷史遺蹟，小眾卻精緻，是在巴黎尋找安靜角落的好去處喔。

地址：Avenue de l'Observatoire

都會藝術風：粉紅小屋

喜歡追劇的話，去年的話題美劇《艾蜜莉在巴黎》就到過La maison rose取景，粉紅色的餐廳讓整個街區散發可愛又浪漫的氣息。

蒙馬特是藝術小區 粉紅小屋非常吸引人 / 來源： wikimedia 曾住在巴黎的畢卡索、莫里斯和塞尚等知名畫家，還有攝影師都選擇來這裡取景創作，來一趟你就會捨不得走！

因為這位於蒙馬特的小街區，就是早期巴黎藝術家聚集的地方，至今累積滿滿文藝氣息和得獎餐廳，你一定也會想到山丘下看一看家喻戶曉的「紅磨坊」！

地址：2 Rue de l'Abreuvoir

鄉村風：大城裡的彩色山丘

Mouzaia有大城少見的鄉村風格 / 來源： wikimedia 巴黎的19區是近年本地人鍾愛的散心地，因為這裡有可以遊船的運河、悠閒的生活氣息、音樂廳和巴黎最大的公園等適合遛狗、讓小孩放電的地方；

像義大利小漁村那樣的七彩房屋，這裡也有喔。拍拍小貓、使用不同顏色創作，Le Quartier de la mouzaia一定能讓你的照片更精彩！

唯美生態風：國家檔案館 草地一望無際

在城市探索法式園林 / 來源：Archives nationales France Les jardins des Archives Nationales是巴黎國家檔案館的花園，一共有四座，令人驚喜的是一望無際的草地、原生植物園！想聞聞花香、欣賞法式園林設計，或為instagram找新素材，這裡可以滿足你！

地址：87 Rue Vieille du Temple

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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