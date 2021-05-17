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探索「貓釣魚」巷、大城市秘密基地！　巴黎「最小」景點怎麼找？

聯合新聞網 / MilliUN Miles
小巷的塗鴉本身就是景點　 / 來源： Wikimedia
小巷的塗鴉本身就是景點　 / 來源： Wikimedia

圖文/Pei

想到大都會巴黎，就想到華麗但擁擠的街道？當地人才知道的安靜角落裡，藏著巴黎最「小」的城市風景，大家別錯過哦！

遊客不知道的巴黎之「最」

Pei小編這就帶大家來到不缺高調和奔放感的巴黎市區，但這次不去看華麗的景點，只看最袖珍的小街小道！

巴黎的摸乳巷 鑽進去探索吧 / 來源： wikipedia　
巴黎的摸乳巷 鑽進去探索吧 / 來源： wikipedia　
首先是巴黎最窄的街道：Rue du Chat-qui-Pêche，這「小貓釣魚」的名稱真是太可愛，裡面的塗鴉和著色也非常適合拍照－不過地方很小，總長也只有29公尺左右，法國版的「摸乳巷」的確是留影的好地方！

想像超可愛的貓在小巷釣魚 / 來源： wikipedia　
想像超可愛的貓在小巷釣魚 / 來源： wikipedia　
地址：Rue du Chat-qui-Pêche　

有最小就有最短，巴黎最短的街道寬只有3公尺，長6公尺，等於走過一個樓梯完全沒意識到這是條街！不過，因為有超醒目的整片塗鴉牆，你應該不會錯過。

巴黎最短的街也塗得很醒目 　/ 來源： wikimedia
巴黎最短的街也塗得很醒目 　/ 來源： wikimedia
地點：Rue des Degrés　　

巴黎最小的房子不到1.5公尺寬，也只有3公尺深，這樣能住人嗎？

左邊的Chamacco可以開一家店 想像得到嗎？ 　/ 來源： wikimedia
左邊的Chamacco可以開一家店 想像得到嗎？ 　/ 來源： wikimedia
想親自體驗那被牆壁包圍的感覺，很簡單，市區39 rue du Chateau d’Eau離地鐵和火車站不遠哦！

有最小房子，也就有巴黎最小的門，有趣的是她在另外一個地方。

精緻小巧 和日本風格很搭調 / 來源： Restaurant Shu
精緻小巧 和日本風格很搭調 / 來源： Restaurant Shu
塞納河邊，離聖母院不遠處，是米其林推荐的日本料理「修」；門面超古典可愛，彎腰走進，感覺身處洞穴！這裡有日式便當、優質和牛和海鮮，躲在小窩裡吃大餐一定很難忘。

巴黎最小的門裡 有米其林餐廳 / 來源： Restaurant Shu
巴黎最小的門裡 有米其林餐廳 / 來源： Restaurant Shu
地址：Shu, 8 rue Suger

巴黎最小廣場名字也很有趣，迷你空間也能算是廣場；不過這19世紀開發的Place du Calvaire就是只有一個餐廳露臺這麼大。

巴黎最小廣場就在藝術之丘-蒙馬特　 / 來源： wikipedia
巴黎最小廣場就在藝術之丘-蒙馬特　 / 來源： wikipedia
她位在著名的人文社區「蒙馬特」（電影<<艾蜜莉的異想世界>>就是在這裡展現巴黎的活潑可愛！）裡，附近有葡萄園、愛牆、知名冰淇淋店、聖心堂和旋轉木馬等數不清的浪漫元素，花一整天在附近走走，你會發現自已已經愛上巴黎了！

蒙馬特好玩好看也好吃　還有葡萄園哦 / 來源：wikipedia　
蒙馬特好玩好看也好吃　還有葡萄園哦 / 來源：wikipedia　
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！　

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巴黎 法國 米其林

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