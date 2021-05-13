「玫瑰之城」、「迷你巴黎」在哪裡？法國人激推的5座最佳城市

圖文/Pei

巴黎是出名地讓人又愛又恨，波爾多大家都聽過，那麼在法國旅行還有什麼好地方可去？當地人的誠心推荐決不會錯！這裡精選5座城市等你認識。

Pei小編這就領著你，先跳過人文之都巴黎、地中海岸尼斯、「迷你巴黎」波爾多，到富有當地特色的美麗小城吃喝玩樂！

Grenoble四季都超美 / 來源： flickr

法國人心目中的理想城市 氣氛必須一流

問個法國人：滑雪、玩冰川應該去哪裡？

當然是阿爾卑斯山區！法國東南的小鎮Grenoble格勒諾布爾就是這樣的好地方，安靜卻充滿度假風和山清水秀的美景，這裡還是大學城，因此輕吧和好吃平價的餐廳，當然也不難找！

Grenoble小城擁有壯觀山色 / 來源： wikimedia

如果要眺望驚豔山色，就搭纜車吧，這可是Grenoble的一大名產喔。

全法最大聖誕市集、德法混血世界遺產城市

這麼豪華的形容，只能頒給Strasbourg史特拉斯堡了。雖然Pei小編想先推荐知名的越南河粉店Kim Sai Gon, 但這裡的最強名產－德式啤酒、腌酸菜肉腸和火焰塔，你一定要試！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

德法風情 在Strasbourg一次享受 / 來源： wikimedia

城市不僅有歐盟機構，世界遺產「小法國」，還有小橋流水的網紅水鄉Colmar – 任何法國旅遊推荐都會寫到她，當然充滿德國風情和法式浪漫的氣氛，也是她永遠不缺人愛的原因。

法國的聖誕之都 有說不完的故事 / 來源： wikipedia

聖誕節期間來的話，你將在逛不完的小木屋市集裡，獲得永生難忘「聖誕首都」的回憶！

幸福感洋溢的海味之城 雷恩

Rennes雷恩，是法國西北部，布列塔尼大區的首府。她最近幾年被選為法國「最幸福城市」top 1, 在歐洲的幸福城市排名高居第6喔！

Rennes 精緻美麗 布列塔尼美食尤其出名 / 來源： flickr

當然大家來到這裡，也一定要在木屋環繞的老城區裡，喝杯最酷的「法國可樂」、嘗試最正宗的可麗餅配蘋果西打，還有還洋直送的肥美海鮮！假期就是要這樣度過！

最強美食之都 里昂

好了好了，Youtube上面的台灣廚師在里昂常常做新菜吸引大家，下次就到里昂玩吧！也因為這座歷史悠久的迷人小城，擁有「法國美食之鄉」稱號，俗話說：法國人談吃必提里昂啊。

里昂主題：吃！吃！吃！ / 來源：flickr

不過不用擔心，到里昂不一定要只吃米其林，因為這裡最有名的是「家常小館」！

這些叫做＂Bouchon＂的家常餐館，就像家人一樣照顧著、溫暖著大家的胃；小城開了2000多家餐廳，知名的里昂魚丸、古早味甜點、別處找不到的里昂肉腸，還有匯集法國三大酒區和西歐南歐各國的名產，絕對能讓人捨不得走－尤其當你知道，自己就走在世界文化遺產老城區裡時……

玫瑰之城、航天夢想的搖籃 圖盧茲

Toulouse圖盧茲對許多法國人來說，是充滿年輕回憶的學生之城；他們會滿懷感情地描述那紅磚粉瓦的「玫瑰之城」多浪漫！

Toulouse 的高科技和古典氣氛都很迷人 / 來源：flickr 玫瑰之城的夜晚不輸巴黎 / 來源：wikimedia

這是法國第四大城，不過氣氛悠閒又宜居，還有古老的歌劇院、太空迷和飛機迷都會非常激動的太空城 (Cité de l’espace) 主題樂園、航空博物館 (Aeroscopia aviation museum)，可以讓你感受這世界最大航空重鎮的氣勢喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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