搖籃島、水上運動聖地！巴黎人也愛的「一日小島之旅」TOP 3

圖文/Pei

小島旅行正流行！許多人到精彩的巴黎都捨不得走，但也有人喜歡探索充滿故事的安靜郊區；巴黎周邊小島很適合追求法式風情和輕旅行的你！

享受歐洲沙灘 不用到遙遠的海邊！ / 來源：BaseDeLoisirs.CergyPontoise

探索早期舞廳、名家足跡

巴黎和周邊地區的咖啡廳、娛樂場所和城堡等地方都擁有滿滿的人文歷史等你發掘，例如法國知名作家－左拉和畫家塞尚住過的Platais小島，離巴黎只有30多公里路程，至今還留著19世紀的藝文遺跡。

花紅草綠配流水 法式小鎮超迷人 / 來源：tourisme.yvelines

還有一座名字很優雅的「印象派小島」L'île des Impressionnistes, 坐落在美麗塞納河小鎮邊，19世紀時也常接待著名的印象派畫家莫內和雷諾瓦，他們當時愛去的小館Maison Fournaise已經成為文化古蹟兼博物館了；島上的木質建築和綠意，將讓你的旅程充滿情調。

周邊也有熱力十足的一面，例如每年秋天的電音節Elektric Park和馬術俱樂部，體驗法式熱情的時刻來囉。

交通方式：鐵路 RER A到Rueil-Malmaison站往 Chatou走

搖籃小島

L'île du Berceau這溫柔的名字，和她一旁的楓丹白露宮非常搭調！帶著點心和野餐布，和法國人一樣坐下來享受綠意吧。

下次就去楓丹白露繞一圈！ / 來源： wikimedia Pei小編私藏名單裡的中世紀玫瑰小鎮 / 來源： Provins wikipedia

有趣的是，法國人也會把這大片土地變成揮灑激情的電音party會場－每年6月，如果你到楓丹白露遊玩，記得這座可愛的小島哦－Pei小編也要推荐大家，去它東北方的「玫瑰小鎮」Provins體驗中世紀小城和濃濃玫瑰風情！

交通方式：如果租車，可以從A6往楓丹白露方向走，再轉上 D137公路。D606也行！

Cergy-Pontoise 休閒中心

在巴黎西北的Cergy-Pontoise是水上運動的聖地，好處是不用舟車勞頓到遙遠的海邊，就可以享受。

小島的大浪會讓你玩得超high / 來源： BaseDeLoisirs.CergyPontoise

每年6-9月夏季才開放，這座250公頃、「一切都有可能」的休閒中心有沙灘可以奔跑、有皮艇可划、還可以潛水和衝浪！浪還是歐洲數一數二大的哦。不想玩水？你可以遠足和賞鳥，出發尋找法國的稀有品種！

地點：1 Rue des Étangs, 95000 Neuville-sur-Oise

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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