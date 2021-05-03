用「冰電池」發電的飯店、維也納2000座公園好療癒！歐洲綠旅行新體驗

圖文/Pei

歐洲最「綠」的城市是哪裡？瑞士發明冰塊電池？旅行也可以體驗高科技兼顧環保。

在義大利湖區飯店 簡單地享受奢華 / 來源：LefayResorts

全球最宜居、歐洲最「綠」 維也納新體驗

維也納處處都舒服 / 來源：flickr 維也納單車站超過100座！ / 來源： wikimedia

日子過得最舒服的維也納人，也是很用心經營環保的，整座城市有50%是綠地！城內綠意無限，目前有多達2000座公園、1300公里單車道、800多公頃城市農場、近400台綠能計程車和100多個共享單車站！這也讓維也納成為歐洲綠化最佳城市！

如果你想體驗「未來」的生活方式，也許維也納會是個好解答。

冰也可以發電 瑞士山城超便民

天堂國度瑞士的東部山區，一座叫Arosa的小鎮值得大家記住，因為他們有用「冰」發電、製暖的設備，而且在旅館甚至市區都可以體驗！

旅館木頭感溫馨舒適 / 來源：valsanaarosa 冬天來瑞士 享受雪景可以很省電！ / 來源：valsanaarosa 瑞士阿爾卑斯配湖景 風光一流 / 來源：wikimedia

大家可以試試入住Hotel Valsana, 它就是瑞士第一家用這高科技供暖供電的飯店，小鎮裡也有許多飯店提供電動汽車充電，是想嘗試低碳生活人們的好去處喔。

義大利最大湖區 生態Spa芬多精大口吸

義大利知名的湖區有位於北邊的「絲綢之鄉」Como，位於米蘭和威尼斯之間的Garda湖區是全國最大，還有整個義大利綠化最完全的飯店！

在義大利融進天地的藍 / 來源： lefayresorts

例如Lefay Resort and Spa溫泉度假村，就以高科技做到100%無碳；可循環使用的電力、最低量的污染排放量，是怎麼做到的？

原來Lefay是用大量植物搭建屋頂，還得到義大利政府的「生態Spa證書」，進來讓身體和大自然一起紓壓吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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