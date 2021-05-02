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旅客不知道的歐式水鄉！米蘭、德國世界遺產「小威尼斯」玩法報你知

聯合新聞網 / MilliUN Miles
德國班堡的小威尼斯 　是不是很有韻味？　 / 來源：wikimedia
德國班堡的小威尼斯 　是不是很有韻味？　 / 來源：wikimedia

圖文/Pei

威尼斯、阿姆斯特丹過量觀光的問題，讓旅遊變得越來越不容易；喜歡水鄉又想享受在地悠閒風情，米蘭德國有解！

米蘭「藍腰帶」　12世紀運河滿載庶民氣息

Pei小編這就帶大家跳過每年有高達200萬人造訪的威尼斯，來到義大利時尚首都米蘭。

原來米蘭就有古老充滿故事的運河 / 來源： wikipedia
原來米蘭就有古老充滿故事的運河 / 來源： wikipedia

在這座城市的西南方，有個充滿義大利生活風情的「運河區」Navigli district，周遭是超過400個小攤販組成的市集，1177年留存至今的古老運河 (Naviglio Grande) 現在還是咖啡店、輕吧、藝術空間和個性小店的聚集地；光是在河邊散步，就很夢幻。

入夜的米蘭運河 更浪漫 　/ 來源： pixabay
入夜的米蘭運河 更浪漫 　/ 來源： pixabay

你也可以選擇像在威尼斯一樣搭船遊覽，走一遍當年運送大理石到米蘭大教堂的水路，體驗歷史留下的浪漫感！就算米蘭沒有像倫敦或巴黎那樣氣派的城市河流，這古老的運河系統在早期可是為首都帶來了交通致富的超級效果！　

發展到15世紀，米蘭這運河網路作為中心，已經可以連接到西北和東北的幾條河流，例如Adda河，是當年義大利繁榮發展不可或缺的要角喔。

下次到義大利，可以考慮讓威尼斯喘喘氣，就在米蘭享受義式水鄉風情吧！

德國年輕人大推　世界遺產「班堡」水鄉

大咖來了，我們去看德國登上世界遺產的水路有多厲害吧！

和許多靠水吃水的城市一樣，德國南部的班堡Bamberg也有一段漁業史，19世紀在河邊建起一排排七彩的房子就是漁民的木造民居，現代旅人怎麼看都可愛！

Bamberg世界遺產和水上市政府 不可錯過 / 來源： wikipedia　
Bamberg世界遺產和水上市政府 不可錯過 / 來源： wikipedia　

今天的班堡，在德國年輕人眼中是座夜生活超棒的熱情小城，Pei小編的朋友就曾呼朋引伴晚上去班堡happy hour – 白天呢，這座9世紀就開始發展的城市更有看頭－例如古色古香的城堡Babenberch castle, 「歐洲最大」保存最完整的城牆、還有真的叫作「小威尼斯」的運河、貢多拉遊船可以體驗！

班堡也有威尼斯風格的貢多拉船　 / 來源： wikimedia
班堡也有威尼斯風格的貢多拉船　 / 來源： wikimedia

位置：Klein Venedig, Am Leinritt 96047 Bamberg 　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

威尼斯「不要」觀光潮？！ 　

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米蘭 威尼斯 德國

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