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人在歐洲心在日本！ 比利時「最大日本庭園」不關門　玩cosplay、做壽司、還有日本犬比賽

聯合新聞網 / MilliUN Miles

日式花園？必備小柴！ / 來源： JapanseTuinHasseltBE, Kris Van de Sande
日式花園？必備小柴！ / 來源： JapanseTuinHasseltBE, Kris Van de Sande
圖文/Pei

日式庭園在很多國家都有，但歐洲小國比利時有個最精彩「正統」的；日本犬比賽、cosplay, 露營和茶道通通都有專家主辦，人在歐洲但喜歡日本，就去比利時吧！

太鼓、賞櫻、打坐　Japanse Tuin四季都好玩

Pei小編每次到比利時的小鎮都有新發現，原來這個國家有非常多森林、古蹟城堡和花園，日式花園竟然還是全歐洲最大的！

COSPLAY祭 讓人看得眼花撩亂 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
COSPLAY祭 讓人看得眼花撩亂 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
吉祥物河豚君cosplay 一定很搞笑 / 來源： JapanseTuinHasseltBE　
吉祥物河豚君cosplay 一定很搞笑 / 來源： JapanseTuinHasseltBE　
首都布魯塞爾東邊的Hasselt市，1985年和日本的伊丹市成為姊妹後，打造原汁原味、並有精心設計的四季應景活動的日本庭園，在當地很有文化影響力，熟悉紙鶴、和服和日本茶等日本元素的我們也會很快融入喔。

這座庭園占地2.5公頃，是由日本專程遠赴比利時設計的，走進京都般的古色古香讓人馬上就放鬆心情；現在更正逢櫻花季，日本風濃厚的賞櫻活動整個四月都開放，附近居民很有福氣可以外出追美景，可愛的吉祥物「河豚君」也換裝了。　

摺紙鶴也是很受歡迎的活動　 / 來源：JapanseTuinHasseltBE
摺紙鶴也是很受歡迎的活動　 / 來源：JapanseTuinHasseltBE
在日式花園過夜 是去日本也少有的體驗 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
在日式花園過夜 是去日本也少有的體驗 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
秋天紅楓 美得讓人感動　 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
秋天紅楓 美得讓人感動　 / 來源： JapanseTuinHasseltBE
日本傳統活動在歐洲 一點也不缺人氣 / 來源：JapanseTuinHasseltBE
日本傳統活動在歐洲 一點也不缺人氣 / 來源：JapanseTuinHasseltBE
這裡有玩不完的活動，cosplay, 日本老師帶領的壽司課、書道、靜坐、唱歌、讀詩……夏天有浴衣賞煙火、河流放燈籠；秋天可以在紅葉下住進蜂巢般的木屋、帶狗狗參加日本犬比賽；冬天賞白雪、學茶道喝喝茶暖暖身，四季都在日本文化裡養身養心！

順帶一提，日本和比利時的外交關係超過160年，日本迷眾多，在比利時找到道地的日本商店和餐廳也不難哦！　

參觀資訊

地址：Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt

開放時間：10:00 - 17:00

門票：6歐元

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

一秒跨國新玩法！ 到「飛地」小鎮　比利時、荷蘭一次雙享　

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歐洲 賞櫻 櫻花季

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