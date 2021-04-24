泡澡也能看！巴黎全球首座「電影院酒店」奉上2000好片開張　防疫兼度假　

精緻客房外是精心打造的大師畫像 / 來源： mk2HotelParadiso 圖文/Pei

劇院就是法國人生活的一部份，在疫情期間想看片還能有度假感，解方就是知名電影院推出的質感飯店！滿滿電影元素，讓影迷住得開心又安心！

疫情間的奢侈度假感 天台小酌超愜意

Pei小編這就帶大家來到巴黎著名的MK2電影院旗下酒店「mk2 Hotel Paradiso」, 34個房間分為雙人、大床和套房等房型，標準配備是讓影迷大滿足的大螢幕、3D環繞立體音響和電影院般的燈光，看累了還可以動動手指玩PS5喔。

拉開帷幕 就是你今晚的小窩 / 來源：mk2HotelParadiso

除了mk2專供好幾千部電影，借閱室也收藏高達2000部電影等你選；在房間只能看電影？不！Disney+, Netflix和法國本地的電視頻道都有，讓大家在入住的時光裡，娛樂到底！

客房服務更是不錯，影院必備的爆米花、炸物、貝果漢堡通通有；想透透氣，還可以到天台的bar欣賞巴黎城市風景、喝一杯！哦哦……注意看，旁邊的圍牆有卓別林在看你，原來這裡的視覺都是藝術家打造的，好好參觀一定能發現精彩小細節。

疫情下少數開放的娛樂場所 入住指南

歐洲目前還沒擺脫疫情，因此能安心開放的娛樂場所不多，能繼續生存的酒店也很難得！

mk2戶外電影是巴黎人最愛 / 來源： mk2HotelParadiso 電影院也搬到羅浮宮廣場過 / 來源：mk2HotelParadiso

mk2 Hotel Paradiso正好可以在保障整潔的同時，讓在家悶壞的影迷出門度假，因此剛開幕生意就很好；疫後到巴黎，你也想入住嗎？

地址：135 Boulevard Diderot, 75012 Paris

地鐵：Nation 站 (線路1,2,6,9 & RER A線)

房價：每晚約170~580歐元，可以在官網或電話預訂

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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