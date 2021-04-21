北歐「森氣」巧克力、「空氣製造」蛋白好吃到得獎？芬蘭未來美食超乎想像

圖文/Pei

創意、無添加、環保和營養是未來美食必備的元素，芬蘭最近在國際餐飲大獎表現出色，無蛋蛋白、森林巧克力、奶製代餐棒甚至太陽能製造的蛋白都登場了！

Goodio得獎好物：「森氣」滿滿黑巧克力

有機、全素無麩質是現在健康潮流常見的組合，不過芬蘭有一款非常精美、滿滿森氣黑巧克力，以北歐雲杉、白樺樹做成，光是成分就超夢幻！

超想嘗試森林系巧克力 / 來源： GoodioGoods 花草入味 十足療癒 /來源： GoodioGoods

Sofi食品創新獎在食品界擁有奧斯卡般的地位，2020大獎就頒給Goodio這家一鳴驚人的巧克力公司－他們讓巧克力帶來的幸福感無限加分，把森林裡樹木的清香和花草的甜美都融進巧克力裡，各種設計高雅的產品一字排開，我們好像走進了時尚選物店！

無肉代餐奶味棒Valio MiFU

你不會對奶製品過敏？好消息！

芬蘭健康食品公司Valio在巴黎也得了創新大獎，產品是叫做MiFU的牛奶「代肉」棒，可以代替雞肉和牛肉等肉類，卻有非常開胃的香料調味，讓人忍不住say YES!

牛奶做的？我想吃！ / 來源：mb.cision

MiFU口味就像真正的肉類，所以不用擔心不好吃，而且以高品質的牛奶製造，日常所需的維他命和蛋白質，還需要擔心嗎？

Pei小編還要告訴你：整個餐包就像超市裡的泰國雞肉調理包一樣又漂亮、又容易烹調，為剛回到家的上班族提供快速又營養的一餐！

空氣製造蛋白Solein

空氣和電就可以製造食物？難道真的可以喝空氣就飽了嗎？

用空氣創造蛋白質美食 芬蘭做到了 / 來源： SolarFoodsFi

芬蘭人做到了，Solar Foods這家公司最近得到創投完美轉身，推出的”Solein”(solar protein, 太陽能蛋白)讓人無法忽視！

這種劃時代的蛋白質製造過程就像酵母，純天然以電力和空氣輔助製造，據說是世界上最純淨和環保的蛋白哦！真的很想試試看，讓我們期待試吃的那天吧！

猜猜這個漢堡有幾個環保元素？ / 來源： SolarFoodsFi

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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