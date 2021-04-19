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圖書館就是「你家客廳」　芬蘭白色森林、類葉片全包覆外牆驚喜滿滿　

聯合新聞網 / MilliUN Miles
JKMM Architects 打造世界級圖書館　 / 來源： JKMM Architects
JKMM Architects 打造世界級圖書館　 / 來源： JKMM Architects

圖文/Pei

說到北歐就想起寧靜溫馨的氣氛，閱讀和攝影迷現在有個新窩可去－芬蘭城外的古早味圖書館重生成「大眾客廳」閱讀館，會是長途旅行最有「家」味的目的地！

全採光落地窗　閱讀的極上享受

圖書館打開閱讀和參觀的全新體驗　 / 來源： JKMM Architects
圖書館打開閱讀和參觀的全新體驗　 / 來源： JKMM Architects
Pei小編這就帶大家來到芬蘭首都赫爾辛基西邊的城市Kirkkonummi，最近成為建築設計界的焦點！因為她的改造計畫又大膽又讓人大為驚豔－原本的圖書館變成兩倍大、以秋天落葉色調打造全銅外牆，自然感100分！

原本的圖書館Fyyri本身就是中世紀老鎮的80年代古屋，大家用慣了也想來點新意，芬蘭的設計團隊就讓她華麗變身－外觀像落葉、樹幹般包覆圖書館達到4700m2，別以為你會走進書本賣場……

其實裡面是白色森林般的探險世界，整片牆全透明帶來完美空間感，在裡面挑書看書，就像在大自然的懷抱裡找到書香。

閱讀體驗呢？內嵌的電子看板和螢幕減少視覺阻礙，整個圖書館走道讓人感覺十分乾淨；光線自然從白色樹林般的外牆透進你選中的木頭暖色坐墊，無論是挑本書或是看個電影都很棒！

白色書香森林超迷人　 / 來源： KirkkonummiLib
白色書香森林超迷人　 / 來源： KirkkonummiLib
大空間讓大家保持安全閱讀距離 　 / 來源： KirkkonummiLibㄒ
大空間讓大家保持安全閱讀距離 　 / 來源： KirkkonummiLibㄒ
當然這裡也是能餵飽你的！偌大的咖啡廳等你來嘗試芬蘭甜點、麵包下午茶，還有長達50公尺的露臺可以直接欣賞到一旁的中世紀教堂……一整天在這裡也可以過得非常開心，也難怪當地人說那是大家的「客廳」。　

Fyyri圖書館參觀訊息

下次旅行就躲進北歐書的世界 / 來源： KirkkonummiLib　
下次旅行就躲進北歐書的世界 / 來源： KirkkonummiLib　
地址：Kirkkotori 1 / Kyrktorget 1 02400 Kirkkonummi, Finland

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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