快訊

驚悚！保全員遭鋼筋貫穿腦部死在工地 檢警調查釐清中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芬蘭蟬聯4年獲選「世界最快樂國度」　透明極光雪景房正夯！

聯合新聞網 / MilliUN Miles
完美景觀 旅行別無所求　 / 來源： santashotelaurora
完美景觀 旅行別無所求　 / 來源： santashotelaurora

圖文/Pei

戴口罩迎接今年春天，芬蘭人依然能很快樂！連莊全球最快樂國家北方，正流行賞極光透明小屋！

連續4年獲選最快樂國度　芬蘭以祥和取勝

「最快樂國家」排行榜由聯合國每年評選，標準不外乎社會支持網、居民身心健康、人均收入、自由度、分享共好精神等，芬蘭人能夠在疫情之下保持第一，真的很厲害，這個國家也更讓人好奇！

雖然芬蘭人有北歐的低調和木訥性格，在疫情期間依然對生活懷抱熱情，更好的是在家就能享受三溫暖；在聯合國評估的抗壓性、經濟穩定度、身心健康成績等方面都勝過其他國家，或許「滿足和樂觀」真的是人們維持生活幸福感的必備元素－很特別的是，今年聯合國特別關注「女性執政」的社會，居民似乎會有比較高的生活滿意度哦。　　

夢幻小屋　享受白雪極光360度全景

極光鬧鐘 讓你不錯過任何一次壯觀景象　 / 來源： santashotelaurora
極光鬧鐘 讓你不錯過任何一次壯觀景象　 / 來源： santashotelaurora
Pei小編知道芬蘭雖然遠，但去過的人都大讚，甚至規劃一次專程旅行都很值得，那麼就介紹幾個可以看全景極光（又不必在戶外受凍）和落雪的獨特旅館吧！

１．北極圈以北 Santa's Igloos Aurora

今夜就和森林精靈一起入眠 / 來源： santashotelaurora　
今夜就和森林精靈一起入眠 / 來源： santashotelaurora　
學芬蘭人保持健康　和熊熊一起吃個營養滿分 / 來源： Wilderness Hotel Nellim
學芬蘭人保持健康　和熊熊一起吃個營養滿分 / 來源： Wilderness Hotel Nellim
芬蘭北極圈有什麼？雪地動物、美味莓果，還有極光！這間旅館是近年芬蘭流行的玻璃屋之一，在房間裡享受芬蘭雪地大餐、充滿野性卻很溫柔的擺設，入夜後還有管家在極光出現時提醒你，聽起來就超愜意！

２．俄羅斯邊境泡泡屋 Wilderness Hotel Nellim

把當紅的泡泡屋帶進極光區 視野一流 / 來源：Wilderness Hotel Nellim　
把當紅的泡泡屋帶進極光區 視野一流 / 來源：Wilderness Hotel Nellim　
號稱是「野外」旅館的Nellim除了標榜極光全景房，還是最近最流行的泡泡屋設計，入住感覺超夢幻；

旅館還為你設計了駕雪橇、雪地衝鋒車、探索麋鹿放養區還有滑雪等行程，不想好好坐著看風景？來這裡吧！

３．聖誕老人村一日來回！湖濱透明小屋 Seaside Glass Villas

到芬蘭看雪很好玩，但到芬蘭看海，更美妙！

Seaside Glass Villas 親水小屋也非常吸引人 / 來源： experience365 Finland　
Seaside Glass Villas 親水小屋也非常吸引人 / 來源： experience365 Finland　
讓白雪點綴你的美夢 / 來源：santashotelaurora　
讓白雪點綴你的美夢 / 來源：santashotelaurora　
這透明景觀旅館是以環保材質打造，不僅離聖誕老人村和市區比較近，破冰船等「水上運動」也很值得一試－別忘了問問知名的芬蘭國家運動「三溫暖」怎麼走哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

極光 旅館 北極

延伸閱讀

芬蘭、冰島恢復打AZ疫苗 但僅限65歲、70歲以上年長者

食物乏味氣候差卻4連霸最快樂國家 芬蘭怎辦到的

芬蘭研究：10歲以下兒童確診新冠肺炎比例飆高

不用注射！芬蘭研發出鼻噴式新冠疫苗

相關新聞

芬蘭蟬聯4年獲選「世界最快樂國度」　透明極光雪景房正夯！

戴口罩迎接今年春天，芬蘭人依然能很快樂！連莊全球最快樂國家北方，正流行賞極光透明小屋！

近50萬作品免費看！ 羅浮宮新網站上線　英文導覽、音樂會天天更新

蒙娜麗莎VR導覽免費下載、youtuber和專家帶路，為你講解皇宮、博物館珍貴的歷史和藝術品的故事！

歐洲最大螢幕、巴黎第一間影院！ 花都3大經典電影院　看片賞景兩不誤

電影在法國誕生，全世界最美的城市巴黎也在法國，這幾間古蹟等級的電影院能讓影迷恍如走入夢境！

潛水才看得到的巨石藝術！ 法國第一間「海中生態博物館」開張

囚禁《鐵面人》的法國小島，你知道在哪裡嗎？法國坎城不只有電影節和沙灘海鮮，這水下博物館將是疫情期間最方便的理想藝術之旅。　

東方快車新路線發布！復刻1920經典風格vs.歐洲美景超夢幻

奢華之旅配上歐洲美景，怎麼想都好夢幻！充滿傳奇故事的東方快車又有新動態，來看看裡面有多美吧。

文化遺產之爭！「巴黎屋頂」力拚「法國麵包」 誰將獲馬克宏總統欽點？

法國人永遠對自己的文化充滿熱情，三月是法國提出明年UNESCO文化遺產競選品的關鍵時刻，法國麵包和周董也愛的巴黎屋頂呼聲最高，你更喜歡哪個呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。