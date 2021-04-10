芬蘭蟬聯4年獲選「世界最快樂國度」　透明極光雪景房正夯！

圖文/Pei

戴口罩迎接今年春天，芬蘭人依然能很快樂！連莊全球最快樂國家北方，正流行賞極光透明小屋！

連續4年獲選最快樂國度 芬蘭以祥和取勝

「最快樂國家」排行榜由聯合國每年評選，標準不外乎社會支持網、居民身心健康、人均收入、自由度、分享共好精神等，芬蘭人能夠在疫情之下保持第一，真的很厲害，這個國家也更讓人好奇！

雖然芬蘭人有北歐的低調和木訥性格，在疫情期間依然對生活懷抱熱情，更好的是在家就能享受三溫暖；在聯合國評估的抗壓性、經濟穩定度、身心健康成績等方面都勝過其他國家，或許「滿足和樂觀」真的是人們維持生活幸福感的必備元素－很特別的是，今年聯合國特別關注「女性執政」的社會，居民似乎會有比較高的生活滿意度哦。

夢幻小屋 享受白雪極光360度全景

極光鬧鐘 讓你不錯過任何一次壯觀景象 / 來源： santashotelaurora Pei小編知道芬蘭雖然遠，但去過的人都大讚，甚至規劃一次專程旅行都很值得，那麼就介紹幾個可以看全景極光（又不必在戶外受凍）和落雪的獨特旅館吧！

１．北極圈以北 Santa's Igloos Aurora

今夜就和森林精靈一起入眠 / 來源： santashotelaurora 學芬蘭人保持健康 和熊熊一起吃個營養滿分 / 來源： Wilderness Hotel Nellim 芬蘭北極圈有什麼？雪地動物、美味莓果，還有極光！這間旅館是近年芬蘭流行的玻璃屋之一，在房間裡享受芬蘭雪地大餐、充滿野性卻很溫柔的擺設，入夜後還有管家在極光出現時提醒你，聽起來就超愜意！

２．俄羅斯邊境泡泡屋 Wilderness Hotel Nellim

把當紅的泡泡屋帶進極光區 視野一流 / 來源：Wilderness Hotel Nellim 號稱是「野外」旅館的Nellim除了標榜極光全景房，還是最近最流行的泡泡屋設計，入住感覺超夢幻；

旅館還為你設計了駕雪橇、雪地衝鋒車、探索麋鹿放養區還有滑雪等行程，不想好好坐著看風景？來這裡吧！

３．聖誕老人村一日來回！湖濱透明小屋 Seaside Glass Villas

到芬蘭看雪很好玩，但到芬蘭看海，更美妙！

Seaside Glass Villas 親水小屋也非常吸引人 / 來源： experience365 Finland 讓白雪點綴你的美夢 / 來源：santashotelaurora 這透明景觀旅館是以環保材質打造，不僅離聖誕老人村和市區比較近，破冰船等「水上運動」也很值得一試－別忘了問問知名的芬蘭國家運動「三溫暖」怎麼走哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功