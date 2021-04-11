最特別的法國伴手禮！19世紀文物「巴黎屋頂鋅片」熱賣中

圖文/Pei

花都巴黎的色調裡，灰屋頂是一大特色，19世紀流傳至今的鍍鋅屋頂深受法國人喜愛；這融合法式工藝和美學的景觀竟然能帶回家收藏？！

Pei小編這就帶大家來到巴黎，抬頭看看連年被法國人熱情捧上世界文化遺產競選品的屋頂。

屋頂製作技術險失傳 300年歷史鋅片限量發售

巴黎約80%的屋頂都是鍍鋅的，這是19世紀時，拿破崙三世更換巴黎屋頂意外創造的美景－如果說知名的聖心堂在雨中能越洗越白，那巴黎的灰色屋頂更能發散光芒！

拿起鋅片 探索巴黎的紋路 / 來源： TOITDEPARIS 沉穩灰 放哪裡都好看 / 來源： TOITDEPARIS

這麼美麗浪漫的鋅片屋瓦，其實需要很龐大的維修和高超的製造工藝，因此巴黎新建築很少使用這個傳統材質，也進而讓灰屋頂更顯得珍貴，不斷有人希望把它送進聯合國當世界文化遺產，好好保護……甚至開始收集鋅片。

現在，巴黎就買得到這寶物啦！

上"Toit de Paris" 尋找世上獨一無二的特製屋頂鋅片

"Toit de Paris" 這個網站是由熱愛城市歷史的巴黎人創建，重新設計幾十年來人們收集到的巴黎屋頂鋅片，和大眾分享首都讓人無比沉醉的美。

精緻的設計 一開賣就超夯 / 來源： TOITDEPARIS 可以收藏世界最美城市的文物 機會難得 / 來源： TOITDEPARIS

他們在上面打上巴黎地圖，裝進半透明袋子，最後用蠟印封袋寄給你，是非常精緻的禮物，乘載法國流傳300年的藝術和你的巴黎之旅回憶－放在家中哪個角落，都非常優雅。

一小片49歐元(約1600台幣)，含地圖的版本約5000台幣，都附品質保證書，限量發售中！喜歡法國和巴黎的人們，上網看看吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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