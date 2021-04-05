近50萬作品免費看！ 羅浮宮新網站上線　英文導覽、音樂會天天更新

前身是王宮的羅浮宮 是全世界最受歡迎的景點 / 來源： wikipedia 圖文/Pei

三天三夜都逛不完的羅浮宮，現在終於給你機會零人潮好好欣賞，youtuber和專家帶路，為你講解皇宮、博物館珍貴的歷史和藝術品的故事！

超慷慨！48萬藏品免費線上看

世界上最大的博物館 - 羅浮宮在2019慶祝金字塔建成30周年（最大型的玻璃金字塔由673塊玻璃和6000段鋼條打造而成！）和紀念建築師爺爺貝聿銘享年102歲辭世活動後，推出一連串改版計畫，網站變得更有互動感外，還在youtube上傳許多英文字幕的導覽影片，讓無法去巴黎旅行的文藝迷大喊滿足！

在線上逛羅浮宮 也要注意屋頂的華麗設計哦 / 來源：pixabay 羅浮宮的雕塑也是不可錯過的展品 / 來源： wikimedia 連去年疫情期間都有高達270萬參觀人次的羅浮宮，大家可能去過，但沒時間好好逛，或還沒機會進去朝聖，甚至去了巴黎還趕在博物館免費日大排長龍才能進館……現在這種遺憾都不會再發生了！

羅浮宮演唱會聽起來超特別？不只有音樂，配英文字幕的講座、youtuber導覽和短片都在羅浮宮官網等你看，每天都有新節目登場哦！

方法很簡單：到官網https://www.louvre.fr/ 或羅浮宮youtube頻道＂Musée du Louvre＂就能找到豐富節目單！

喜歡地中海、古希臘、文藝復興或中東北非伊斯蘭文化？今天就開始享受羅浮宮吧。

重磅放送！《蒙娜麗莎》VR app開放下載

請大家現在就拿起手機，app商店搜尋：La Joconde en VR，下載羅浮宮鎮館之寶《蒙娜麗莎》的高科技版導覽，從畫作的全身到時空背景，裡裡外外深度了解這幅全世界都想看的傑作－當然，這是親自走到現場沒辦法好好欣賞的，因為她面前永遠都是人潮洶湧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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