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潛水才看得到的巨石藝術！ 法國第一間「海中生態博物館」開張

聯合新聞網 / MilliUN Miles
不能去復活節島看巨石 可以到法國潛水欣賞哦 / 來源： underwatersculpture 　
不能去復活節島看巨石 可以到法國潛水欣賞哦 / 來源： underwatersculpture 　

圖文/Pei

囚禁《鐵面人》的法國小島，你知道在哪裡嗎？法國坎城不只有電影節和沙灘海鮮，這水下博物館將是疫情期間最方便的理想藝術之旅。　

17世紀《鐵面人》傳說配上3公尺巨石藝術

Pei小編這就帶大家來到法國南方最有名的濱海度假勝地－尼斯。陽光、無邊際的蔚藍海岸和假日氣氛永遠散發魔力，現在多了一項領跑法國的新玩法！

在蔚藍海岸的水底逛藝術展 感覺超特別 / 來源： underwatersculpture　
在蔚藍海岸的水底逛藝術展 感覺超特別 / 來源： underwatersculpture　
英國的知名海底藝術家Jason deCaires Taylor在世界上超過5個國家都有獨一無二的石雕作品，這次他來到法國坎城外海、李奧納多經典電影《鐵面人》主角在17世紀被囚禁的Sainte-Marguerite小島，放下每個重達12噸的巨石作品，等著海藻和魚兒進駐，當然也等著你來欣賞。

這6個巨石雕刻作品，每個都高約2-3公尺，作者以當地人的面容為範本來雕塑，因此非常有人文和藝術意涵，在海裡放下這樣的藝術品作為法國第一間「真正的」海中生態博物館，讓當地人都非常興奮－而且這公共藝術還是免費的！

在這博物館、美術館都不能開的時候，只要帶上個人潛水裝備下海去看展覽，一點也不用擔心疫情！

Taylor在澳洲大堡礁的海底石雕也讓人目不轉睛 / 來源： underwatersculpture　
Taylor在澳洲大堡礁的海底石雕也讓人目不轉睛 / 來源： underwatersculpture　
雕刻家在北歐也有海洋雕塑作品 / 來源： underwatersculpture　
雕刻家在北歐也有海洋雕塑作品 / 來源： underwatersculpture　
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井 　

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法國 博物館 海鮮

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