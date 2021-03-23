歐洲最大螢幕、巴黎第一間影院！ 花都3大經典電影院　看片賞景兩不誤

圖文/Pei

電影在法國誕生，全世界最美的城市巴黎也在法國，這幾間古蹟等級的電影院能讓影迷恍如走入夢境！

Pei小編這就帶大家來到巴黎人生活離不開的電影院走走，下次有機會去，別忘了買張票坐下來，仔細欣賞喔！

擁有歐洲最大螢幕：Le Grand Rex

Grand Rex Paris 電影院震撼效果可比豪華音樂廳 / 來源： GrandRexParis 歡迎來到擁有巴黎甚至歐洲最大螢幕的電影院。Le Grand Rex是老牌中的老牌，1932年開張至今，已經不只有電影院和音樂廳的功能，還被法國人視為珍貴的古蹟（1981年就列入法國本土遺產）；那麼，在古蹟裡的巨大螢幕前看喜歡的電影，就是超難忘的享受了！

位在市中心交叉口的Le Grand Rex外觀很有上海百樂門的浮華氣派感，裡面有7個演藝廳，其中一個可以容納高達2400人，你可以選擇坐在一樓大廳的皮椅上，或體驗在二樓享受全景的震撼！

《艾蜜莉的異想世界》都報到－巴黎第一間電影院：Cinema Studio 28

走過別錯過 這是巴黎最老電影院！ / 來源： cinemastudio28 cinemastudio28也有餐飲區可以坐一個下午 / 來源： cinemastudio28 這裡是20多年前《艾蜜莉的異想世界》和《紅磨坊》中讓人難忘的取景地：巴黎蒙馬特！

對巴黎有浪漫想法的人們，都會想到聖心堂上親眼欣賞巴黎全景和雪白的教堂，這裡也以藝術家聚集散發的文藝氣息聞名，Cinema Studio 28就藏在其中。

這間電影在1928年開幕，自然也為好幾代老巴黎人留下了生命印記。想體驗最經典的法式戲迷生活，來這裡一定能大大滿足！

最地靈人傑：拉丁區Le Champo

Le Champo位在最浪漫文藝的拉丁區 / 來源： wikipedia 鼎鼎大名的巴黎拉丁區 Quartier latin是聚集「最強大腦」的學術核心地段，光是在這一代逛逛，就能經過居禮夫人的長眠地、法國最好的大學群、金碧輝煌的圖書館和當地人最愛的盧森堡公園，處處都讓人非常著迷！

Le Champo為什麼讓當地人愛不釋手呢？因為它擁有書香人文氣息外，巴黎式的羅曼蒂克風格也有很大的吸引力。當然，歷史地位也值得大家注意：1938年開幕、2000年獲選為法國古蹟，有機會到巴黎，錯過可惜喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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