文化遺產之爭！「巴黎屋頂」力拚「法國麵包」 誰將獲馬克宏總統欽點？

圖文/Pei

物產和歷史都超豐富的法國，永遠對自己的文化充滿熱情，三月是法國提出明年UNESCO文化遺產競選品的關鍵時刻，法國麵包和周董也愛的巴黎屋頂呼聲最高，你更喜歡哪個呢？

周杰倫也看中 巴黎屋頂有多迷人？

周董五年前發布那超甜蜜的《告白氣球》，你也會唱幾句嗎？

他專程爬上巴黎屋頂拍MV，這銀灰色的屋頂有什麼特別？

原來這鍍鋅屋頂是19世紀時拿破崙三世為了翻修巴黎建築的創造，當時改造巴黎的奧斯曼公爵發現，這材質比傳統的磚瓦更便宜而採用，沒想到它和首都的白牆紅煙囪非常搭調，無論晴天雨天都不減沉穩優雅，成為攝影創作的好主題！

如今巴黎約80%的屋頂都是鍍鋅的，但也逐漸被新建築的顏色取代，而且維修工人越來越少！因此，許多熱愛歷史的法國人希望這「巴黎特色」能進入世界遺產被好好保留。

不過，這大片首都文化遺產也有勁敵，就是最經典的法國庶民生活必備－法國長棍麵包和外省的葡萄酒節！在三月，為疫情忙碌的法國總統馬克宏將作出最後決定，讓大家非常期待。

「只有法國做得出夠水準的長棍麵包」

角逐2022年聯合國教科文組織非物質文化遺產名單的法國長棍麵包，在台灣也買得到，不過始終是法國本土的選擇最多、口感最好；長棍麵包承載法國人的生活日常和餐桌回憶，自然是非常強大的「文化代表」！

法國麵包從裡到外都有講究 剛出爐脆脆的最美味 / 來源： laparisienne 而早在2018年，法國人就熱情地把長棍麵包的製作工藝，送進本國的「法國非物質文化遺產」名單，現在想進一步取得全世界的認可！

名單還沒出爐，Pei小編就帶你尋找過去幾年的得獎者，來巴黎旅遊時不妨尋找幾家歷年法國麵包冠軍得主，和法國人一樣優雅地拿著最好吃的baguette漫步巴黎！

通常麵包店也會賣一點精緻糕點，很適合你把一整天的主食和甜點下午茶一次買齊。

法國糕點和麵包通常在同間店販售 / 來源： Boulangerie 2M

2020年得主 Les Saveurs de Pierre Nemours - 位於 13, rue Pierre Nemours, 75017

2019年得主 Boulangerie Leroy Monti - 位於 203 avenue Daumesnil, 75012

2018年得主 Boulangerie 2M - 位於215 boulevard Raspail, 75014

2017年得主 Boulangerie Brun - 位於193 rue de Tolbiac, 75013

2016年得主 La Parisienne - 位於48 rue Madame, 75006

2015年得主Grenier à Pain - 位於38 rue des Abbesses, 75018

巴黎的人氣 brunch也少不了法國麵包 / 來源： coquelicotmontmartre 每年眾所矚目的法國麵包大賽，評審會在超過250個麵包參賽者中挑出最美觀美味的法國長棍，每日新鮮專供總統府……馬克宏會不會因此投它一票呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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