巴黎迎奧運！「艾菲爾鐵塔」將首度全金亮相、開賣「鐵塔紅酒」

圖文/Pei

人稱「鐵娘子」的巴黎鐵塔一直都是沉穩銅灰色，為了呼應奧運金牌，她將史無前例全金亮相！

鐵塔大膽用色 目標2022完工

巴黎鐵塔也慶祝農曆春節 / 來源：toureiffel.paris 多等幾次 可以收集很多鐵塔顏色 /來源：rubanroseofficiel

也許大家有看過巴黎鐵塔在夜晚或節慶時，打上五顏六色的四射燈光來展現「光之都」的魅力，不過鐵娘子本身卻已經50多年沒變過顏色，其實已經很美了，大家也沒想到要幫她換個漆；不過2024奧運已經不遠，這次的上漆工程，決定用金色！

其實130年前，設計鐵塔的艾菲爾就希望為作品塗上金色，現在大家終於可以看見她最閃亮的一面了！選用金色，也有照映巴黎建築的效果，預計2022完工，同時也會有許多整建計畫一一開工，未來的巴黎鐵塔樣貌非常讓人期待。

金色鐵塔 你會喜歡嗎？ / 來源： toureiffel.paris

巴黎鐵塔預計將是2024奧運鐵人三項和游泳的競賽場地，位在市中心的絕佳觀賽位置，加上周邊的音樂和表演活動，一定會讓整座城市熱到最高點！

巴黎鐵塔有機葡萄酒開賣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

剛慶祝130年生日，巴黎鐵塔這兩年不斷有更新，例如Jules Verne餐廳整修重開、鐵塔底下種菜等吸引人的動作；最近，鐵塔正式引進來自凡爾賽的有機葡萄酒了！

凡爾賽平原不是巴黎周邊唯一產葡萄酒的地方，其實巴黎的蒙馬特和布洛涅也都有小小葡萄園年年收成，甚至辦葡萄酒節喔。

巴黎產的有機葡萄酒也在鐵塔開賣了 / 來源：toureiffel.paris

這在鐵塔開賣的「特釀」葡萄酒品種來自le Domaine de la Bouche du Roi莊園，2019年開始，艾菲爾鐵塔1樓就安裝了功能齊全的酒窖，很特別吧？

這精選冠名的Merlot特殊款，稱作le vin de la tour Eiffel（鐵塔紅酒），她擁有紅石榴般的色澤，「散發新鮮的紅色、黑色水果和撲鼻的香氣，口感活潑、單寧柔滑。」……嗯，你也想試試看了嗎？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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