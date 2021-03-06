快訊

思念莊凌芸親姊曬對視照悲喚「想妳了」：有空到我夢裡走走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴黎迎奧運！「艾菲爾鐵塔」將首度全金亮相、開賣「鐵塔紅酒」

聯合新聞網 / MilliUN Miles
從另一個角度尋找鐵塔的美 ／來源： @ludovicstrl與toureiffel.paris　
從另一個角度尋找鐵塔的美 ／來源： @ludovicstrl與toureiffel.paris　

圖文/Pei

人稱「鐵娘子」的巴黎鐵塔一直都是沉穩銅灰色，為了呼應奧運金牌，她將史無前例全金亮相！

鐵塔大膽用色　目標2022完工

巴黎鐵塔也慶祝農曆春節　 / 來源：toureiffel.paris
巴黎鐵塔也慶祝農曆春節　 / 來源：toureiffel.paris
多等幾次 可以收集很多鐵塔顏色 /來源：rubanroseofficiel
多等幾次 可以收集很多鐵塔顏色 /來源：rubanroseofficiel

也許大家有看過巴黎鐵塔在夜晚或節慶時，打上五顏六色的四射燈光來展現「光之都」的魅力，不過鐵娘子本身卻已經50多年沒變過顏色，其實已經很美了，大家也沒想到要幫她換個漆；不過2024奧運已經不遠，這次的上漆工程，決定用金色！

其實130年前，設計鐵塔的艾菲爾就希望為作品塗上金色，現在大家終於可以看見她最閃亮的一面了！選用金色，也有照映巴黎建築的效果，預計2022完工，同時也會有許多整建計畫一一開工，未來的巴黎鐵塔樣貌非常讓人期待。

金色鐵塔 你會喜歡嗎？ 　/ 來源： toureiffel.paris
金色鐵塔 你會喜歡嗎？ 　/ 來源： toureiffel.paris

巴黎鐵塔預計將是2024奧運鐵人三項和游泳的競賽場地，位在市中心的絕佳觀賽位置，加上周邊的音樂和表演活動，一定會讓整座城市熱到最高點！

巴黎鐵塔有機葡萄酒開賣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

剛慶祝130年生日，巴黎鐵塔這兩年不斷有更新，例如Jules Verne餐廳整修重開、鐵塔底下種菜等吸引人的動作；最近，鐵塔正式引進來自凡爾賽的有機葡萄酒了！

凡爾賽平原不是巴黎周邊唯一產葡萄酒的地方，其實巴黎的蒙馬特和布洛涅也都有小小葡萄園年年收成，甚至辦葡萄酒節喔。

巴黎產的有機葡萄酒也在鐵塔開賣了 / 來源：toureiffel.paris
巴黎產的有機葡萄酒也在鐵塔開賣了 / 來源：toureiffel.paris

這在鐵塔開賣的「特釀」葡萄酒品種來自le Domaine de la Bouche du Roi莊園，2019年開始，艾菲爾鐵塔1樓就安裝了功能齊全的酒窖，很特別吧？

這精選冠名的Merlot特殊款，稱作le vin de la tour Eiffel（鐵塔紅酒），她擁有紅石榴般的色澤，「散發新鮮的紅色、黑色水果和撲鼻的香氣，口感活潑、單寧柔滑。」……嗯，你也想試試看了嗎？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

「空中計程車」6月試飛、香榭大道綠化改造？旅人必知巴黎新貌公開 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

巴黎 水果

延伸閱讀

1億日元獎金、奧運國手均無 鈴木健吾創日本馬拉松新紀元卻仍兩頭空

消防隊變身地下夜店！巴黎最high夜晚　還有帥氣打火英雄相伴？

棒球／「最強銀行員」 吳昇峰盼打奧運6搶1

棒球／在奧運舞台與田中將大對決？ 秋信守：目前難定論

相關新聞

巴黎迎奧運！「艾菲爾鐵塔」將首度全金亮相、開賣「鐵塔紅酒」

人稱「鐵娘子」的巴黎鐵塔一直都是沉穩銅灰色，為了呼應奧運金牌，她將史無前例全金亮相！

消防隊變身地下夜店！巴黎最high夜晚　還有帥氣打火英雄相伴？

巴黎人愛藝術，也愛跑趴！閒置的建築轉作藝文中心不稀奇，最大地下夜店6月開放！

荷蘭國家博物館太懂你的心！名畫同款米飛兔、和服口罩、梵谷名作超萌開賣

疫情期間，博物館上線已不是新鮮事，荷蘭更懂得吸引旅人和文藝迷，近期推出米飛兔搭世界名畫、展品同款口罩，甚至可以網購梵谷名作，在荷蘭狂夯！

「空中計程車」6月試飛、香榭大道綠化改造？旅人必知巴黎新貌公開

丟掉你的舊地圖吧！今年奧運還沒開幕，下個主辦城市巴黎已經開啟改造計畫－香榭麗舍、凱旋門周邊將整建綠化外，空中飛行車、新地鐵站都將讓巴黎更精彩！

「冷凍紓壓法」正流行：學大導盧貝松寒冬挑戰冰下潛水、結冰湖面浮潛

你愛極限運動嗎？冬天真的不能潛水？疫後旅遊要避開人潮，水下會是個好選擇！今年無法滑雪的法國人選擇鑿開冰雪跳下水，為你下次的冬日冒險鋪路！

挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站？

這年頭國外旅遊走不動，健康養生變成熱搜，來看長壽「藍區」希臘人如何以美食和療癒的生活方式，做到零確診更忘了變老！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。