消防隊變身地下夜店！巴黎最high夜晚　還有帥氣打火英雄相伴？

圖文/Pei

巴黎人愛藝術，也愛跑趴！閒置的建築轉作藝文中心不稀奇，最大地下夜店6月開放！

蘭登城堡消防隊 改建成藝文空間與夜店

許多國家都有推出養眼消防隊員日曆海報，法國在每年七月國慶更會舉辦「消防英雄舞會」，慈善性質吸引姐姐妹妹搶票進場！

2020年法國國慶典禮上的焦點之一 消防隊！ / 來源： pompiers.france 法國消防熊！哪裡買？ / 來源： pompiers.france

那麼巴黎10區這次的舊屋改建計畫就提供一個完美環境了，市政府竟然決定要把1879年到2005年之間忙碌運轉的「蘭登城堡消防隊」改成時尚與藝文展館，晚上會開啟257平方公尺的超大地下空間，讓大家來消防英雄的大本營開party!

疫後的歐洲之旅夜晚，大家可以到這裡好好狂歡，或爬到消防隊屋頂欣賞巴黎全景！

蘭登堡消防隊的改建藍圖 / 來源： Mairie de Paris - M10 這個空間將設有咖啡廳和餐廳，會是你在巴黎度過一天的好地方。

地點？33-35 rue de l'Aqueduc, la Caserne Château-Landon

法國舊屋改建計畫

疫情期間大家都不出門，政府沒有閒著，忙碌地改造和整修城市，希望在2021夏天開始陸續讓城市新面貌與大家見面！

這項消防隊改建工程，屬於l'Arc de l'Innovation創新計畫，政府正在提升已經很迷人巴黎的吸引力，除了巴黎市中心有改建，整個計畫更延伸到巴黎大區，未來大家可以在巴黎各郊區找到綠色餐廳、藝術工作坊、更生人服務的文化交流空間等友善場所，和當地人一起聊聊鄰里小故事哦。

法國消防隊員也是又帥又勇的人氣偶像 / 來源： pompiers.France

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！Pei小編祝大家平安健康！

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