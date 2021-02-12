荷蘭國家博物館太懂你的心！名畫同款米飛兔、和服口罩、梵谷名作超萌開賣

圖文/Pei

疫情期間，博物館或音樂廳開放線上觀賞已不是新鮮事，荷蘭更懂得吸引旅人和文藝迷，近期推出米飛兔搭世界名畫、展品同款口罩，甚至可以網購梵谷大作，在荷蘭狂收讚！

「名畫聯名米飛兔」開賣 70萬荷蘭巨作任你下載

你喜歡荷蘭嗎？梵谷曾經感動你嗎？

在網路上也可以享受荷蘭藝術之美 / 來源：rijksmuseum

荷蘭最珍貴的博物館－國家博物館Rijksmuseum和許多同行一樣，最近都努力數位化，如今開放大家上Rijks Studio這個多達70萬電子平台去收集、下載你喜歡的巨作，同時電子版的畫作會附上詳細年份和背景訊息，是文藝迷會非常驚喜的免費禮物！

其中四位荷蘭大師－梵谷(Vincent van Gogh) ，林布蘭(Rembrandt van Rijn) ，維梅爾(Johannes Vermeer) 和史堤(Jan Steen) 的傑作也都在等你喔，現在就開個專屬於你的博物館帳戶吧。

米飛兔超Q扮演當然也可以成為倒牛奶的女僕 博物館商店有售 / 來源： rijksmuseum 米飛兔也穿上荷蘭古典藝術服逛博物館 超級可愛 / 來源：rijksmuseum

其實Pei小編最近想入手的是國家博物館推出的「展品同款」特殊小物，米飛兔竟然穿上畫中人物的服裝登場！這麼可愛的吊飾可以在博物館的線上商店rijksmuseum shop找到，例如「倒牛奶的女僕」套上米飛兔的溫和可愛模樣，竟然非常搭調。

除了米飛兔，在博物館登場過的各種文化藝術展品也被製作成實用小物，在線上店開賣；優雅的日式白鶴口罩就非常美！

國家博物館：記錄荷蘭的黃金時代

荷蘭歷史上黃金時代在航海、商業上的繁榮，讓藝文創作達到巔峰，荷蘭的繪畫也成為世上獨樹一幟的風格，國家博物館也可以說是鬱金香國度規模最大的博物館。

荷蘭國家博物館裡外都是國家寶藏 非常華麗 / 來源： ＠maxmousee

下次在前進博物館區，拜訪梵谷博物館和國立博物館之前，大家可以先從王宮開始！阿姆斯特丹王宮紀錄了荷蘭17 世紀至今的歷史，黃金時代的雕塑和畫作等傑出作品都能找得到，現在還是專用於頒獎典禮和招待國家貴賓的場地。

王宮旁邊是紀念二戰猶太悲慘歷史的水壩廣場，紀念碑是荷蘭大大小小紀念活動的集中區，除了剛被拆除了’iamsterdam’標誌，博物館區域將給你豐富的體驗。

請大家注意博物館商品海外寄送的方案；Pei小編祝大家平安健康！

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