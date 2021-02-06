「冷凍紓壓法」正流行：學大導盧貝松寒冬挑戰冰下潛水、結冰湖面浮潛

圖文/Pei

你愛極限運動嗎？冬天真的不能潛水？疫後旅遊要避開人潮，水下會是個好選擇！今年無法滑雪的法國人選擇鑿開冰雪跳下水，為你下次的冬日冒險鋪路！

徜徉盧貝松經典影片場景

不甩疫情 給自己一個新挑戰 / 來源： Evolution2 Pei小編這就帶大家來到位於法國東南、瑞士和義大利交界處的滑雪勝地Val-Cenis和Tignes. 這海拔超過2000的山區，在春夏是露營和騎腳踏車的熱門目的地，冬天則由各種冰雪運動接棒，更是法國大導演盧貝松執導、尚雷諾出演的經典電影【碧海藍天】取景地！

今年許多滑雪場都關閉了，冬天也向來是潛水的封關期，但不能沒有雪場運動的歐洲人乾脆就地挖雪，跳進湖裡下潛，既能避開人潮，又兼顧完美防護和安全距離！

這冬日新玩法已經吸引不少歐洲戶外迷關注，除了想在低溫中瞬間拋開日常煩擾，也因為可以在白天來體驗水下變幻無窮的藍色，更可以選擇夜間潛水，更冷、更神秘、更刺激！

親眼見識冬天無限的漸層藍

鑿開冰雪 準備潛水！ / 來源： Evolution2 抬頭是冰雪 腳下是珊瑚礁的獨特體驗 / 來源： Evolution2 Tignes這裡是法國國家自然公園，冬天結冰厚度有1-2公尺，工作人員辛苦幫你鑿開之後，你就可以跳下去探索盧貝松拍攝過的冰下純藍世界了！父母都是專業潛水家的盧貝松會選擇這裡，由你來驗證他的理由！

運動細胞從小培養，在地的潛水中心開放15歲以上的大小勇者參加，初學者也可以嘗試，如果真的比較擔心，也可以報名ice floating, 和冰雪一起浮潛在法國湖區，或許「冷凍紓壓法」在此刻就奏效囉。

雪山能帶來100%寧靜 / 來源：Evolution2 到哪裡報名呢？OT de Tignes; Evolution 2 是搜尋關鍵字，Ice diving日間潛水價格在95歐元，夜間潛水130歐元，初學者的潛水課程約450歐元。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井