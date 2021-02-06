快訊

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

高雄毒品人口租屋處起衝突 1刀刺進對方心臟釀凶殺命案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「冷凍紓壓法」正流行：學大導盧貝松寒冬挑戰冰下潛水、結冰湖面浮潛

聯合新聞網 / MilliUN Miles
雪下潛水 沒試過！　 / 來源： Evolution2
雪下潛水 沒試過！　 / 來源： Evolution2

圖文/Pei

你愛極限運動嗎？冬天真的不能潛水？疫後旅遊要避開人潮，水下會是個好選擇！今年無法滑雪法國人選擇鑿開冰雪跳下水，為你下次的冬日冒險鋪路！

徜徉盧貝松經典影片場景

不甩疫情　給自己一個新挑戰 / 來源： Evolution2　
不甩疫情　給自己一個新挑戰 / 來源： Evolution2　
Pei小編這就帶大家來到位於法國東南、瑞士和義大利交界處的滑雪勝地Val-Cenis和Tignes. 這海拔超過2000的山區，在春夏是露營和騎腳踏車的熱門目的地，冬天則由各種冰雪運動接棒，更是法國大導演盧貝松執導、尚雷諾出演的經典電影【碧海藍天】取景地！

今年許多滑雪場都關閉了，冬天也向來是潛水的封關期，但不能沒有雪場運動的歐洲人乾脆就地挖雪，跳進湖裡下潛，既能避開人潮，又兼顧完美防護和安全距離！　

這冬日新玩法已經吸引不少歐洲戶外迷關注，除了想在低溫中瞬間拋開日常煩擾，也因為可以在白天來體驗水下變幻無窮的藍色，更可以選擇夜間潛水，更冷、更神秘、更刺激！

親眼見識冬天無限的漸層藍

鑿開冰雪 準備潛水！ / 來源： Evolution2
鑿開冰雪 準備潛水！ / 來源： Evolution2
抬頭是冰雪 腳下是珊瑚礁的獨特體驗 / 來源： Evolution2
抬頭是冰雪 腳下是珊瑚礁的獨特體驗 / 來源： Evolution2
Tignes這裡是法國國家自然公園，冬天結冰厚度有1-2公尺，工作人員辛苦幫你鑿開之後，你就可以跳下去探索盧貝松拍攝過的冰下純藍世界了！父母都是專業潛水家的盧貝松會選擇這裡，由你來驗證他的理由！　

運動細胞從小培養，在地的潛水中心開放15歲以上的大小勇者參加，初學者也可以嘗試，如果真的比較擔心，也可以報名ice floating, 和冰雪一起浮潛在法國湖區，或許「冷凍紓壓法」在此刻就奏效囉。　　

雪山能帶來100%寧靜 / 來源：Evolution2　
雪山能帶來100%寧靜 / 來源：Evolution2　
到哪裡報名呢？OT de Tignes; Evolution 2 是搜尋關鍵字，Ice diving日間潛水價格在95歐元，夜間潛水130歐元，初學者的潛水課程約450歐元。　

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

法國 滑雪 歐洲

延伸閱讀

翠綠孔雀石、紅玉髓、黑瑪瑙 CHAUMET命定珠寶新色美呆

法國出入境限制雙標 僅針對英變種惹議

法國新增242人染疫不治 累計病故7萬5862例

地表最強老爸強勢回歸 AXN「即刻救援」第二季熱播

相關新聞

「冷凍紓壓法」正流行：學大導盧貝松寒冬挑戰冰下潛水、結冰湖面浮潛

你愛極限運動嗎？冬天真的不能潛水？疫後旅遊要避開人潮，水下會是個好選擇！今年無法滑雪的法國人選擇鑿開冰雪跳下水，為你下次的冬日冒險鋪路！

挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站？

這年頭國外旅遊走不動，健康養生變成熱搜，來看長壽「藍區」希臘人如何以美食和療癒的生活方式，做到零確診更忘了變老！

羅馬迷朝聖新景點！ 全球最大「奥古斯都圓形皇陵」睽違15年將完修重開

可以膜拜「奧」神了！這是大家環遊羅馬一直未能參觀的缺角：古羅馬開國君王奥古斯都長眠的寶地，建成至今20個世紀不斷關閉整修，今年終於能完整面世！

羅馬競技場新建「伸縮地板、電梯」！輕鬆走進神話般古蹟正中央

再等兩年，傳奇競技場將有電梯和地板帶大家走進競技場的正中央，瞻仰這座神話般的壯觀古蹟！

不賣咖啡的咖啡店？荷蘭拚轉型　旅客想「嗨」將受限

荷蘭有名的旅人體驗，除了梵谷、鬱金香和夜遊運河，灰色地帶裡讓人「嗨」的致癮植物也是尋歡作樂者的目標；2022年起，荷蘭政府要禁止旅客購買啦！

最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功

冬天駕到，最近大家最愛的就是暖呼呼的被窩和熱食，芬蘭浴剛被選進世界遺產，讓我們來認識更多芬蘭特殊的文化吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。