「空中計程車」6月試飛、香榭大道綠化改造？旅人必知巴黎新貌公開

圖文/Pei

換掉你的舊地圖吧！今年奧運還沒開幕，下個主辦城市巴黎已經開啟改造計畫－香榭麗舍、凱旋門周邊將整建綠化外，空中飛行車、新地鐵站都將讓巴黎更精彩！

空中計程車6月試飛 有望在巴黎奧運年營業

我們離下屆奧運還有1200多天，巴黎已經準備要引進飛天小黃了！這項計畫從去年底就開始被巴黎和科技迷熱烈討論，如今宣布在今年6月就試飛，高達40%的巴黎人表示很想上車！如果在奧運期間可以正式「上天」，那麼趕路的旅人（或選手）將不怕被首都龐大的觀賽、觀光車流擋住囉。

這充滿未來感的「空中計程車」計畫，是由巴黎大眾運輸公司RATP跨界聯手發起，預計會是充電式的環保款，而且能在app上直接叫車！不過造價當然也非常昂貴，打造整個計畫需要1千萬歐元（超過3億台幣）。而其他公司如空中巴士推出CityAirbus，疫情間苦苦掙扎的Uber也和NASA談過合作空中計程車的計畫（Elevate），這幾種車款都預計在2024巴黎奧運開幕前完成，非常讓人期待！

空中巴士的CityAirbus設計讓人驚艷 / 來源：Airbus helicopters CityAirbus 飛行模擬 超有未來感 / 來源： Airbus helicopters

目前，常塞車的巴黎已經開始限制觀光巴士進入市區特定區域，但車流問題依然是大挑戰，從巴黎戴高樂機場到市中心的車程需要40~90分鐘；未來三年，我們有機會真的看見空中交通實現！

不過搭一趟空中計程車想必也不便宜，可能單程就要300歐元也就是一萬台幣，但也許已經有人想到「空中求婚」這驚喜之旅，畢竟，塞納河求婚已經算是老派浪漫了。

2024奧運將如何改變巴黎？動態搶先知

讓我們先看看巴黎奧運的宣傳片，感受這充滿新意的大都會，將為奧運做哪些改變：

要迎接激動人心的奧運盛會，巴黎這個超級首都當然也有各種「變臉」都市更新計畫上路！

首先，是最有名的香榭麗舍大道將加強綠化，凱旋門周邊一直到總統府前的協和廣場，10年內會以更多噴泉和林蔭和你見面，到時車流也會減少，更棒的步行購物體驗等著大家－如果你要街拍，也將更安全！

香榭麗舍大道的購物商店往後退 綠意將讓巴黎更美 / 來源： PCA Stream 總統府前的協和廣場將不再是車流不斷 / 來源： PCA Stream

再來，巴黎擁有的許多公眾噴泉，基本上都是可以生飲的，但近期也將開始改造，讓人來人往的噴泉周邊變得更乾淨，大家到巴黎只要帶水壺就可以隨處裝水啦！Pei小編提醒你，巴黎的水質安全度可是世界級的哦。

巴黎地鐵也將往北和南延伸、設置新的車站；作為奧運場館集中地的巴黎南北郊區，也進一步融入「大巴黎」改造計畫，手上還有巴黎地圖的朋友們，過兩年記得買新的地鐵和路線圖囉。

奧運開跑的夏天，巴黎將動用高達14萬旅館房間，屆時遇到旅遊旺季和環法單車大賽，預訂巴黎郊區甚至周邊城市的住宿將是你的好選擇－也一定要提早半年以上訂房！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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