快訊

部桃群聚擴散平鎮某醫院 同診次擴大匡列將再採檢130人

喉嚨有痰要咳出來嗎？ 醫提點正確做法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站？

聯合新聞網 / MilliUN Miles
到愛琴海尋找拍照的黃金時段 / 來源：discovergreece 　
到愛琴海尋找拍照的黃金時段 / 來源：discovergreece 　

圖文/Pei

全世界只有不到10個長壽聚落被稱為「藍區」，如今減少外出讓許多人有了時間照顧自己的生活，Pei小編這就幫大家整理希臘伊卡利亞島人瑞們的長壽秘訣，下次的歐洲療癒之旅，就去希臘！

拋開時光束縛的島嶼

Ikaria (伊卡利亞島)介於希臘東南和土耳其交界的愛琴海上，這幾年因為被選為長壽「藍區」得到世人注目，Pei小編發現她離土耳其人傳說的「世界末日避難所」Çeşme很近，可見這個區域不只移居，還有強大療癒力！

希臘在去年疫情比起歐洲其他國家好很多，長壽島人口不到9000, 全民熱愛戶外運動，島上老人到了100歲還能身心健康、頭腦清晰，政府更在最近驕傲宣布「零確診」，得天獨厚的環境有什麼祕密？

她早在公元前7000年就有人居住，還曾在中世紀開始被東羅馬帝國和後來的土耳其鄂圖曼帝國統治，之後歸希臘所有，島上的希臘神話從未被遺忘。在這裡，你可以四處考古，參拜代表月亮、自然與狩獵的女神阿緹密絲（Artemis）神廟，沐浴月光、傾聽地中海溫暖潮汐。

在這裡隨處都是網美般的打卡景點 / 來源： discovergreece　
在這裡隨處都是網美般的打卡景點 / 來源： discovergreece　
僅有255平方公里的小島上還有非常多活動可玩！無論是在長達160公里的海岸線上漫步、海上划船、風帆、海底潛水；山區的健行、攀岩、城堡和修道院；平路上的騎馬、spa或品酒文化之旅，長壽島都可以讓你好好放電！

好食物就是好生活

在希臘見到小杯子裡的乳白色飲料？那就是茴香酒！ / 來源： DiscoverGreececom　
在希臘見到小杯子裡的乳白色飲料？那就是茴香酒！ / 來源： DiscoverGreececom　
說到希臘飲品，Pei小編就忍不住想起神話裡的酒神、希臘猛烈的茴香酒、天然不怕胖的優格、和希臘香醇黑咖啡！　　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而這些都是適量攝取，對健康非常有幫助，還能減少心臟和記憶問題的生活良品，每天一點點，滋潤好心情；煮菜呢，可以學長壽島居民多吃魚、大蒜、蔬果配橄欖油；伊卡利亞島上也自產紅酒和牛羊奶，減低塑化劑危機，你到島上也可以品嘗看看。

試試看長壽島的橄欖和野生蜂蜜！ / 來源： DiscoverGreececom　
試試看長壽島的橄欖和野生蜂蜜！ / 來源： DiscoverGreececom　
還有別忘了找時間睡午覺，一整天都可以吃點莓果，喝花草茶抗氧化、舒緩緊繃的身體！長壽島民種植薄荷、鼠尾草和蒲公英等野生花草的經驗豐富，或許你可以參加當地導遊團，一起上山認識養生植物哦。

如何、何時前往希臘長壽島

全穀類是你療癒之旅的好夥伴 / 來源： DiscoverGreececom　
全穀類是你療癒之旅的好夥伴 / 來源： DiscoverGreececom　
希臘本島搭飛機1小時到達，或從有名小島Mykonos, Paros等地搭船前往，船程1-3小時不等。

健康的Ikaria人有「冬眠」習慣，也就是在下雪的冬日世界裡和親友一起過小日子，不過對於旅人來說，愛琴海的冬天風光外，暖春參加復活節盛典、熱力夏日或名產（來採收橄欖吧！）豐收的秋天，都各有特色哦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

紅色膠囊電梯、不規則飯店...世界「最佳建築」獲獎者出爐 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　　

希臘 土耳其 歐洲

延伸閱讀

漫威、星際、Frozen迷敲碗！巴黎迪士尼全新主題館、酒店就等四月重開

艾爾段修補對歐關係 土耳其積極推動入盟

熱浪襲來讓人忘了病毒 希臘高溫28度海灘擠爆

全台最長壽校犬 樹林高中校犬小黑已20歲等同百歲人瑞

相關新聞

挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站？

這年頭國外旅遊走不動，健康養生變成熱搜，來看長壽「藍區」希臘人如何以美食和療癒的生活方式，做到零確診更忘了變老！

羅馬迷朝聖新景點！ 全球最大「奥古斯都圓形皇陵」睽違15年將完修重開

可以膜拜「奧」神了！這是大家環遊羅馬一直未能參觀的缺角：古羅馬開國君王奥古斯都長眠的寶地，建成至今20個世紀不斷關閉整修，今年終於能完整面世！

羅馬競技場新建「伸縮地板、電梯」！輕鬆走進神話般古蹟正中央

再等兩年，傳奇競技場將有電梯和地板帶大家走進競技場的正中央，瞻仰這座神話般的壯觀古蹟！

不賣咖啡的咖啡店？荷蘭拚轉型　旅客想「嗨」將受限

荷蘭有名的旅人體驗，除了梵谷、鬱金香和夜遊運河，灰色地帶裡讓人「嗨」的致癮植物也是尋歡作樂者的目標；2022年起，荷蘭政府要禁止旅客購買啦！

最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功

冬天駕到，最近大家最愛的就是暖呼呼的被窩和熱食，芬蘭浴剛被選進世界遺產，讓我們來認識更多芬蘭特殊的文化吧！

直奔法式田園和大海！ 420KM+橫跨8省　巴黎城際單車道正式動工

騎車是避開人潮的熱門玩耍方式，歐洲單車大國法蘭西將開啟一條服務齊全的多元車道，從巴黎出發能沿著浪漫塞納河，直達夢幻西海岸！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。