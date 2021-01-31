挑戰100歲！希臘零確診「長壽島」為什麼該是你的疫後下一站？

圖文/Pei

全世界只有不到10個長壽聚落被稱為「藍區」，如今減少外出讓許多人有了時間照顧自己的生活，Pei小編這就幫大家整理希臘伊卡利亞島人瑞們的長壽秘訣，下次的歐洲療癒之旅，就去希臘！

拋開時光束縛的島嶼

Ikaria (伊卡利亞島)介於希臘東南和土耳其交界的愛琴海上，這幾年因為被選為長壽「藍區」得到世人注目，Pei小編發現她離土耳其人傳說的「世界末日避難所」Çeşme很近，可見這個區域不只移居，還有強大療癒力！

希臘在去年疫情比起歐洲其他國家好很多，長壽島人口不到9000, 全民熱愛戶外運動，島上老人到了100歲還能身心健康、頭腦清晰，政府更在最近驕傲宣布「零確診」，得天獨厚的環境有什麼祕密？

她早在公元前7000年就有人居住，還曾在中世紀開始被東羅馬帝國和後來的土耳其鄂圖曼帝國統治，之後歸希臘所有，島上的希臘神話從未被遺忘。在這裡，你可以四處考古，參拜代表月亮、自然與狩獵的女神阿緹密絲（Artemis）神廟，沐浴月光、傾聽地中海溫暖潮汐。

在這裡隨處都是網美般的打卡景點 / 來源： discovergreece 僅有255平方公里的小島上還有非常多活動可玩！無論是在長達160公里的海岸線上漫步、海上划船、風帆、海底潛水；山區的健行、攀岩、城堡和修道院；平路上的騎馬、spa或品酒文化之旅，長壽島都可以讓你好好放電！

好食物就是好生活

在希臘見到小杯子裡的乳白色飲料？那就是茴香酒！ / 來源： DiscoverGreececom 說到希臘飲品，Pei小編就忍不住想起神話裡的酒神、希臘猛烈的茴香酒、天然不怕胖的優格、和希臘香醇黑咖啡！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而這些都是適量攝取，對健康非常有幫助，還能減少心臟和記憶問題的生活良品，每天一點點，滋潤好心情；煮菜呢，可以學長壽島居民多吃魚、大蒜、蔬果配橄欖油；伊卡利亞島上也自產紅酒和牛羊奶，減低塑化劑危機，你到島上也可以品嘗看看。

試試看長壽島的橄欖和野生蜂蜜！ / 來源： DiscoverGreececom 還有別忘了找時間睡午覺，一整天都可以吃點莓果，喝花草茶抗氧化、舒緩緊繃的身體！長壽島民種植薄荷、鼠尾草和蒲公英等野生花草的經驗豐富，或許你可以參加當地導遊團，一起上山認識養生植物哦。

如何、何時前往希臘長壽島

全穀類是你療癒之旅的好夥伴 / 來源： DiscoverGreececom 希臘本島搭飛機1小時到達，或從有名小島Mykonos, Paros等地搭船前往，船程1-3小時不等。

健康的Ikaria人有「冬眠」習慣，也就是在下雪的冬日世界裡和親友一起過小日子，不過對於旅人來說，愛琴海的冬天風光外，暖春參加復活節盛典、熱力夏日或名產（來採收橄欖吧！）豐收的秋天，都各有特色哦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天！

Pei小編祝大家平安健康！

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