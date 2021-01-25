羅馬迷朝聖新景點！ 全球最大「奥古斯都圓形皇陵」睽違15年將完修重開

圖文/Pei

可以膜拜「奧」神了！這是大家環遊羅馬一直未能參觀的缺角：古羅馬開國君王奥古斯都長眠的寶地，建成至今20個世紀不斷關閉整修，今年終於能完整面世！

奧古斯都神級陵寢整修已達66個月

工程由TIM FONDAZIONE團隊負責 已用玻璃圍住 / 來源： wikimedia Pei小編先問問大家：歷史課必讀的羅馬帝國興衰過程中，你記得哪幾位皇帝呢？

又叫做「屋大維」的奥古斯都大家一定有印象，因為他是羅馬第一位皇帝，還被拱上天際當了「神」存在於羅馬古時的民間宗教裡。

這位為羅馬帶來40年和平繁榮時代的皇帝，在位時創下了很多世界第一，例如建立了史無前例的第一支城市消防隊！或許當時的歌舞昇平生活裡，這樣的服務是非常有幫助的；他過世前30多年已經想好自己的身後事，就是興建自己的陵墓，這龐大的建築和修復工程，直到2021年的今天都還沒結束！

「羅馬」身為義大利甚至古代世界的超級象徵，當地政府非常慎重地維修先皇的寢地－這裡還是屋大維之後數位羅馬皇帝的壽終處，但儘管如此也遲遲沒有翻修完成；所以15年來大家到羅馬可能都沒機會看到這驚世建築，但機會終於在2021年來到囉。

維修團隊發現古羅馬建築技術比想像中複雜！ / 來源： mausoleodiaugusto 包含陵前廣場的整個維修工程從2008年開始，因此一直沒有再對外開放。目前的維修團隊2016接下重擔，4年多來近70個月不斷翻修，也耗資800萬歐元！

如今我們只要等疫情結束，就能到羅馬好好來一次值回票價的穿越時光之旅囉！

2021年春季開放參觀

整修的主題是修復 15年的成果如何呢？ / 來源：wikimedia 雖然目前當地政府計畫要在春天開放一個月的免費參觀，之後居民以外的民眾皆要買票進入，但搭配城裡其他大型景點，來這裡了解羅馬歷代君主的故事、文物和建築工法也將是神奇的體驗！

位置：台伯河邊Piazza Augusto Imperatore

開放動態與詳細消息可查詢官網：mausoleodiaugusto.it

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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