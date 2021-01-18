羅馬競技場新建「伸縮地板、電梯」！輕鬆走進神話般古蹟正中央

圖文/Pei

再等兩年，傳奇競技場將有電梯和地板帶大家走進競技場的正中央，瞻仰這座神話般的壯觀古蹟！

Pei小編帶大家來到這已有2000年歷史的熱門世界遺產。千年來，競技場的木造地板損毀後就沒有修復，因此地下層一直都是風吹雨打，古代那樣豐富的藝文演出﹑競技活動也無法再登上這座傳奇建築，接受50,000人的熱血歡呼。

想像一下中間被地板覆蓋 你走到場中央的感覺 / 來源： pixnio

義大利政府希望能依照古時存在的設施，重新設計打造出「可伸縮地板」並且內建隱藏式電梯，表演者和參觀民眾都將可以走到競技場的中心，體驗奇妙的環繞感。古羅馬人認為羅馬是世界中心，那麼走進競技場的正中央，萬眾矚目的神奇經歷一定永生難忘！

對於公眾表演界來說，這是天大的消息，因為我們又可以看見千年前的盛況，等疫情過後來看一次真正的「盛大演出」！而且伸縮地板將能夠快速收合，以在壞天氣保護地下層的珍貴古蹟。

高達1850萬歐元的重建徵稿已經啟動，今年二月就要開始投標，預計2023年完工；你是不是也很期待看到出自全世界設計師的各種奇思妙想呢？

競技場參觀提示

門票可選參觀樓層 / 來源： wikimedia 夜裡的競技場更有氣勢 / 來源： pixnio

像其他知名景點一樣，想到競技場裡走一圈，一定要預約！而且是提前至少３個月就上網（coopculture）買票。大家可以選擇參觀地下層、觀景台（開放到第五層）或是含解說的通票，價格在12~22歐元上下。參觀時間則依照季節而有不同，大約在9am~7pm左右。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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