不賣咖啡的咖啡店？荷蘭拚轉型　旅客想「嗨」將受限

圖文/Pei

荷蘭有名的旅人體驗，除了梵谷、鬱金香和夜遊運河，灰色地帶裡讓人「嗨」的致癮植物也是尋歡作樂者的目標；不過2022年起，荷蘭政府要禁止旅客購買啦。

要文化，不要癮頭

荷蘭阿姆斯特丹的文化豐富、氣氛開放，正經八百的藝文、古著骨董淘寶甚至城市飛行都很吸引旅人，不過放浪派或想嘗鮮的人們也會知道去哪裡尋歡、找地方買自己國家難取得的違禁品來「嗨」。

當地政府發現這有損城市形象、安全和旅遊體驗，因此決定「2022年起，禁止外國旅客購買致癮植物」，大家要記得改變一下對荷蘭旅遊的印象啦。

其實阿姆斯特丹有非常多好玩的地方，例如探訪首都最老房屋：Begijnhof, 最窄街道：Trompettersteeg, 最老街：Nieuwendijk, 歐洲最小房屋：Oude Hoostraat等等，都會讓你的旅程更有故事！

荷蘭特色：不賣咖啡的咖啡店

記得荷蘭鬆餅要放在茶上加熱一下哦 / 來源：iamsterdam 約旦Jordaan是非常有活力的老區 / 來源：pixabay 在擁有悠久咖啡文化的阿姆斯特丹，精緻、時尚、個性咖啡店”café”隨處可見，尤其是靠著運河或約旦區Jordaan, 夜生活集中地Noord的咖啡更是當地人的最愛！

然而些許的英文差異，可能讓你找錯店哦！”Coffee shop”在這裡是專賣致癮產品的店鋪，高達166間，外觀一樣五顏六色，但走進去的人群和氣味可不同了；以後到荷蘭想喝咖啡，問路時記得別說要找Coffee shop呀！

疫後荷蘭之旅 有什麼改變？

童話般的荷蘭 ／來源： needpix 「城市是居民生活用的，不是觀光用的！」和善的阿姆斯特丹人已經受不了過多招攬遊客的店鋪和不守規矩的狂歡客（當地人叫他們’Liam’），開始要把這座觀光氾濫的「西歐威尼斯」回復宜居的樣貌。

城市振興觀光效果太好，近年外來旅客人數不斷上升，全市居民不足100萬(85萬)，每年要接待超過1800萬旅客！

這座荷蘭首都正式的旅館房間數近3萬5，餐廳則有近1400家，這幾年供不應求而引發airbnb和房價爆炸式成長，政府便端出限制，airbnb一年只能出租30天，大家想長租慢遊，可以注意一下這項規定。

一系列的旅遊新規裡，Pei小編得知，阿姆斯特丹也不會再有新酒店、紀念品店、行程售票亭等會讓旅客聚集的設施，國際機場也實施了人數管制。

要找米飛兔 問當地人Nijntje在哪裡就對了 / 來源： wikimedia 到梵谷森林和珍貴動物一起曬太陽 / 來源： Parkhogeveluwe 海牙的運河也非常迷人 / 來源： wikimedia 旅遊局也不斷鼓勵大家前去荷蘭其他可愛又好玩的城鎮，例如米飛兔住的烏特勒支（Utrecht）、以設計風療癒燈光吸引人的「海港party town」鹿特丹（Rotterdam）、優雅高端的shopping之城海牙（The Hague）或是古色古香的馬斯垂克（Maastricht），探索人更少、更在地的荷蘭風情。

要享受旅行，選擇對當地環境有益的方式、細心幫本地人維護安寧和整潔，才會受人歡迎喔！

遵守規則 人人有責哦 / 來源：iamsterdam 無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天。

祝大家平安健康！

打卡地標只能放進心裡！ 荷蘭「阿姆斯特丹」面對過度觀光頻出招