最暖世界遺產！ 擁大自然聖殿美名的「芬蘭浴」申遺成功

圖文/Pei

冬天駕到，最近大家最愛的就是暖呼呼的被窩和熱食，芬蘭浴剛被選進世界遺產，讓我們來認識更多芬蘭特殊的文化吧！

溫暖550萬北歐人民的珍貴文化

大家也許都洗過三溫暖，這冬日最火熱的浴堂文化，在北歐生活中必不可少；你知道嗎？光是發源地芬蘭，就有300萬人常出入浴場，整個北歐有高達550萬的芬蘭浴愛用者！

這麼受歡迎的發明雖然已有上百年，卻還沒登入世界文化遺產，現在芬蘭終於等到好消息啦。

芬蘭三溫暖可以在各種地方找到 / 來源： pixabay 依山傍水的療癒體驗也超棒 / 來源：wikimedia 「芬蘭90%以上的人民每周都會洗三溫暖，」芬蘭旅遊局表示，「三溫暖文化不止存在小木屋裡，還進入了數不清的芬蘭民謠、情歌、民俗習慣裡！」

因此身為三溫暖發源國的芬蘭，許多人都有建造芬蘭浴小屋的技能！大家有機會到芬蘭的話，可以在湖畔、山區、海邊和森林裡等地方，看到暖氣蒸騰的小木屋，超級暖心。也許你租的民宿裡面也有芬蘭浴可以洗哦！

Pei小編也想告訴你，在芬蘭文化裡，澡堂是大家交流感情、談事情和觀察彼此個性的地方，大家互相搓搓背，身心靈都得到療癒，因此這樣的地方也有「大自然裡的聖殿」美名喔－不同於早期的木柴、石頭加熱方式，現代化的澡堂已經有通電、遠紅外線等厲害的功能，很值得試試看。

北歐人的泡澡傳統：蒸完三溫暖 自己挖洞跳下去冰湖裡 / 來源： wikimedia 更有勇氣的旅人，可以跟著當地人一起鑿個冰洞，在洗完芬蘭浴之後跳進冰湖裡……據說對身體很好！但一定要先考慮心臟強度。

其他獨特的芬蘭活遺產

芬蘭在幾年前編寫了《國家活態遺產名錄》（National Inventory of Living Heritage），如果你對這北國文化很有興趣，可以好好地體驗看看。

芬蘭聖誕老公公去年初也慶祝了春節 / 來源：santaclaus office 其中有大家都愛的聖誕老人、芬蘭馬戲團文化，藝文方面則有探戈和民間樂器考斯蒂寧（Kaustinen）等等，50多項芬蘭傳統文化，等著你去探訪！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！