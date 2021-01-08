直奔法式田園和大海！ 420KM+橫跨8省　巴黎城際單車道正式動工

圖文/Pei

騎車是避開人潮的熱門玩耍方式，歐洲單車大國法蘭西將開啟一條服務齊全的多元車道，從巴黎出發能沿著浪漫塞納河，直達夢幻西海岸！

420km單車道 巴黎直達海灘度假勝地

大家在台灣書店也許有看過不少單車遊歐洲的書，法國不僅有環法單車等車壇大賽，遍布全國山林、田園間的跨省市單車道也十分熱門！

從著名的巴黎塞納河開始親水之行 / 來源：laseineavelo 巴黎居民在這個沒有海岸的城市裡生活久了，總會懷念大海。巴黎人每次放假也會想到外省海灘遊玩，「就是要曬黑」才能回巴黎向別人炫耀假期之美好！

如今，不斷想要打造更多單車道的巴黎，就準備把首都和西北海岸連起來；更好的是可以沿著北法「母親河」塞納河騎行，沿途有看不完的歷史文化景點、森林、名人博物館和配套齊全的旅遊服務，整趟旅程都很浪漫！

試試歐洲的優雅大輪腳踏車吧 / 來源：laseineavelo 這400多公里的單車旅遊路線，將往西北走進物產豐富的美食與歷史大區「諾曼第」，經過法國王室城堡、莫內的睡蓮池、聖女貞德之城「盧昂」，到達兩座知名的海灘－Deauville多維爾和能搭船去其他國家的Le Havre, 甚至往南騎到世界遺產「聖米歇爾山」親眼欣賞自然奇觀！

橫跨8省 法式田園風光一次全覽

從巴黎出發，可以到北邊93省的街頭藝術長廊Street Art Avenue感受本地藝術活力，接著前往皇家之都Saint-Germain-en-Laye，在巴黎西北，古代是許多法國國王最愛的居所，胖子路易6世、法蘭索瓦一世、亨利4世入主過之外，這裡更是著名的路易14世和作曲家德布西誕生的地方！

你在這王者氣息之都，可以好好探索中世紀設計、城堡改建的法國國家考古博物館和高級酒店等充滿法國驕傲的地方，還可以像本地人一樣，欣賞腳底下城市的壯觀全景！

St Germain-en-laye有挖掘不完的王室故事 / 來源：wikimedia Giverny 就是你想去的莫內睡蓮池所在！ / 來源： laseineavelo 離開巴黎，到達千塔之城－盧昂Rouen前，莫內之家（La Maison de Claude Monet）你捨得錯過嗎？

盧昂則是Pei小編忍不住讚嘆的城市，一出火車站就能進入安靜又優雅的環境裡，米其林餐廳、吸引莫内作畫的聖母大教堂(CathédraleNotre-Dame de Rouen)，米白偌大的修道院(abbaye de Saint Ouen)和中世紀風情的老城大鐘(Gros Horloge)……和當地市場、古物店以及驚人甜品店共存，聖女貞德被行火刑的慘烈歷史被標記了下來，如今的盧昂已經是充滿溫情的小城，別錯過哦。

Rouen城裡的塞納河 感覺比巴黎更寬闊 / 來源： wikimedia 到了！這就是法國富人度假區-多維爾沙灘！ / 來源： laseineavelo 富豪沙灘Deauville是法國歷代名流鍾愛的渡假勝地，如今依然貴氣十足，卻也有許多親民的遊樂選擇，從高級的馬術、高爾夫、到網球、卡丁車、帆船和「海水浴spa」，十分適合來一次豐富的海陸雙拼之旅！難怪美國電影節(Festival du Cinéma Américain)也選在這美好的海灣舉行。

我想去！塞納河單車旅行指南

沿途可以找到露營地、一般飯店或青年旅館各類住宿地點！ / 來源： laseineavelo 1.首先，你可以在巴黎或出發的城市尋找租車店”location de vélo”並確認車種(電動腳踏車是vélos électriques)和租期” durée”.

2.上路後可以在各城鎮尋找旅遊服務中心Offices de Tourisme詢問好吃好玩的地方

3. 帶腳踏車上火車的建議：避開高峰時段！並事先到車站詢問單車可上火車的時段（例如transiliens只接受單車在周末以外的平日上車，且有時段限制）

4. 如果有.GPX導航檔案、即時行程指南、旅館推薦等服務的需求，可以到官網查詢：https://www.laseineavelo.fr/

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

莫內最愛！ 法國「諾曼第海灘」 究竟有什麼神秘吸引力？