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酒店四星起跳、簽證免費！杜拜轉機「禮包」再加碼

聯合新聞網 / MilliUN Miles
Mall of the Emirates 適合拍出氣場強大的華麗照片 / 來源： wikimedia　
Mall of the Emirates 適合拍出氣場強大的華麗照片 / 來源： wikimedia　

圖文/Pei

到歐洲旅行，搭中東豪華班機是種享受；轉機送住宿的升級版服務，將在全球「創意城市」的杜拜重啟！

豪華迎賓禮　貴賓室請你進

很多人到杜拜都會想體驗奢華服務，這座城市過去曾提供轉機旅客旅遊簽證，明年起，Emirates阿聯酋航空將加碼，代辦簽證外，大方給出10~24小時過境乘客「至少四星」酒店的免費住宿包，還送接駁交通和行程！

Dubai Connect（杜拜接駁服務）就是你要找的關鍵字。無論你訂哪個艙等的機位中轉杜拜，符合資格都有機會任選機場內貴賓室、入境後的沙漠美食、頂級歌劇、中東藝術shopping等旅遊路線。

Al Bastakiya 老城區　體驗經典阿拉伯文化　 / 來源： Diego Delso ，wikipedia
Al Bastakiya 老城區　體驗經典阿拉伯文化　 / 來源： Diego Delso ，wikipedia
傳說中的阿拉伯大鍋飯 來找找看吧 / 來源： wikimedia　
傳說中的阿拉伯大鍋飯 來找找看吧 / 來源： wikimedia　
口袋餅和沙拉、felafel炸豆球最配 / 來源： pxhere
口袋餅和沙拉、felafel炸豆球最配 / 來源： pxhere
走出燦爛的城市 騎駱駝進入另一個世界 / 來源： pixabay
走出燦爛的城市 騎駱駝進入另一個世界 / 來源： pixabay
抵達杜拜前24小時，到前述官網預定，降落後到Dubai Connect櫃檯報到即可！如果你已經有買了卻不能飛的阿聯酋航空機票，快看看有沒有符合資格囉。

晉升全球「創意城市」　杜拜有什麼看頭？

聯合國教科文組織UNESCO近年選出不同類別的「創意之都」，杜拜非常努力要在中東和亞洲區脫穎而出，成功獲選「設計類」創意城市獎。

Al Bastakiya 老城區　體驗經典阿拉伯文化　 / 來源： Diego Delso ，wikipedia
Al Bastakiya 老城區　體驗經典阿拉伯文化　 / 來源： Diego Delso ，wikipedia
阿拉伯風情的超現代建築、大膽呈現的傳統料理、夢幻的樂曲和中東時尚，杜拜在每一個領域都創新，也吸引喜歡傳統、藝術、前衛或奢華之旅的各路旅人前往開眼界。

杜拜設計週是當地時尚界的大事件，本地和國際藝術家、設計師都到過杜拜交流和創作，政府創建的設計聚落 Dubai Design District (D3)招募高達500個文創團體，也成為藝文人類的成長沃土。

到 Al Satwa尋找街頭藝術 / 來源： wikimedia　 　
到 Al Satwa尋找街頭藝術 / 來源： wikimedia　 　

Dubai National Design Innovation Centre國家創新設計中心也是城市創新的發展重點，此外，迎接老區改造潮流， Al Serkal大道把舊工業區翻新，讓藝術空間、咖啡館愛好者共築「杜拜的波希米亞」，年輕、草根、最潮的杜拜文化就在這裡，有機會也把這些地方排進行程吧！

杜拜的波希米亞-可能是你接觸當地人的最好去處　 / 來源： AlserkalAve
杜拜的波希米亞-可能是你接觸當地人的最好去處　 / 來源： AlserkalAve

想待在室內逛逛， Mall of the Emirates購物中心、裡面全球最大室內滑雪場會讓你逛得捨不得走；杜拜也正開放「自由業者簽證」，讓疫情期間的各國上班族有機會移居杜拜work from home以便體驗這最酷的阿拉伯城市！無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。

Pei小編祝大家平安健康！

全球旅人都想飛！後疫情旅遊熱搜：2021國際旅客最想去哪裡玩？　

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杜拜 航空 上班族

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