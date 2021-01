酒店四星起跳、簽證免費！杜拜轉機「禮包」再加碼

圖文/Pei

到歐洲旅行,搭中東豪華班機是種享受;轉機送住宿的升級版服務,將在全球「創意城市」的杜拜重啟!

豪華迎賓禮 貴賓室請你進

很多人到杜拜都會想體驗奢華服務,這座城市過去曾提供轉機旅客旅遊簽證,明年起,Emirates阿聯酋航空將加碼,代辦簽證外,大方給出10~24小時過境乘客「至少四星」酒店的免費住宿包,還送接駁交通和行程!

Dubai Connect(杜拜接駁服務)就是你要找的關鍵字。無論你訂哪個艙等的機位中轉杜拜,符合資格都有機會任選機場內貴賓室、入境後的沙漠美食、頂級歌劇、中東藝術shopping等旅遊路線。

抵達杜拜前24小時,到前述官網預定,降落後到Dubai Connect櫃檯報到即可!如果你已經有買了卻不能飛的阿聯酋航空機票,快看看有沒有符合資格囉。

晉升全球「創意城市」 杜拜有什麼看頭?

聯合國教科文組織UNESCO近年選出不同類別的「創意之都」,杜拜非常努力要在中東和亞洲區脫穎而出,成功獲選「設計類」創意城市獎。

阿拉伯風情的超現代建築、大膽呈現的傳統料理、夢幻的樂曲和中東時尚,杜拜在每一個領域都創新,也吸引喜歡傳統、藝術、前衛或奢華之旅的各路旅人前往開眼界。

杜拜設計週是當地時尚界的大事件,本地和國際藝術家、設計師都到過杜拜交流和創作,政府創建的設計聚落 Dubai Design District (D3)招募高達500個文創團體,也成為藝文人類的成長沃土。

到 Al Satwa尋找街頭藝術 / 來源: wikimedia

Dubai National Design Innovation Centre國家創新設計中心也是城市創新的發展重點,此外,迎接老區改造潮流, Al Serkal大道把舊工業區翻新,讓藝術空間、咖啡館愛好者共築「杜拜的波希米亞」,年輕、草根、最潮的杜拜文化就在這裡,有機會也把這些地方排進行程吧!

杜拜的波希米亞-可能是你接觸當地人的最好去處 / 來源: AlserkalAve

想待在室內逛逛, Mall of the Emirates購物中心、裡面全球最大室內滑雪場會讓你逛得捨不得走;杜拜也正開放「自由業者簽證」,讓疫情期間的各國上班族有機會移居杜拜work from home以便體驗這最酷的阿拉伯城市!無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦。

Pei小編祝大家平安健康!

