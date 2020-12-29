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試營運成功爆賣！2021起，歐洲13城將迎接全新「浪漫夜車」

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
迷人的瑞士車站夜景 -來源：wikimedia
迷人的瑞士車站夜景 -來源：wikimedia

圖文/Pei

比飛機還快到達下一站的歐洲火車，是大家旅歐的好夥伴，夜車更能省旅費。明年開始，歐洲將陸續有13座城市迎接夜車！

第一批新夜車將在2021年底啟程

經濟又便利的出行方式，是旅人永恆的追求；而陸路旅行最集中的歐洲也不斷優化行車路線。

顯然，因為夜間巴士的不斷發展，鐵路夜車在過去幾年被低估了，德國國鐵甚至因為覺得不賺錢，而賣掉了所有夜車，現在卻改變想法，和周邊大國一起設計新夜車路線呢。

德國的白色ICE 列車通常是走國際線 / 來源： pxhere　
德國的白色ICE 列車通常是走國際線 / 來源： pxhere　
夜車之旅 你準備好了嗎？ －來源：pxhere
夜車之旅 你準備好了嗎？ －來源：pxhere
從2021年12月開始，可說是「最浪漫」的巴黎 - 慕尼黑 - 維也納夜車就會開通！同時也會有新的夜車往返兩座水城蘇黎世 – 阿姆斯特丹，大城之間的長途旅行將變得更省錢。 　

阿姆斯特丹-歐洲車站也是欣賞設計的好地方 / 來源： wikipedia
阿姆斯特丹-歐洲車站也是欣賞設計的好地方 / 來源： wikipedia
車站可以讓人非常陶醉 例如巴黎站　 / 來源： wikimedia
車站可以讓人非常陶醉 例如巴黎站　 / 來源： wikimedia
如果你喜歡東歐的精巧可愛、寧靜山水，從克羅埃西亞各城 – 布拉格的夜車，已經在今年暑假試營運完成，據說一開賣就狂售30,000張喔！可見火車旅行熱潮永不消退。

5條新夜車路線已在計畫中

在接下來的4-5年，我們更將可以迎接這些新的歐遊方式，大家一起筆記吧：

－2022年前，瑞典 – 德國﹑瑞典 – 比利時線

－2022年12月起，蘇黎世 – 羅馬線

－2023年12月起，布魯塞爾 – 巴黎 – 柏林 – 維也納線

－2024年12月起，蘇黎世 – 巴塞隆納線　　　

巴塞隆納某個車站還是跳蚤市集的會場哦 / 來源： wikimedia　
巴塞隆納某個車站還是跳蚤市集的會場哦 / 來源： wikimedia　

新的夜車將讓你我的旅程更快地連接到其他周邊城市，如果你去的國家多，別忘了上網選購各國國鐵的「多國周遊券」、學生專享的「青年優惠券」還能省下更多旅費哦！

想要新版護照？Pei小編提醒你換發日期　

2021.1.11外交部開始換發新版護照 /來源:外交部
2021.1.11外交部開始換發新版護照 /來源:外交部

我們台灣新設計的晶片版護照，在2021年1月11好日子開始印發啦！現有舊版護照的民眾也可以直接申請更換，大家準備好了嗎？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

長途夜車2年內重返法國　南部「懷舊朝聖路線」省錢走起！ 　

法國大笨鐘、站內有森林？8大環遊歐洲最美火車站 　

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歐洲 護照 瑞典

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