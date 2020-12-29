試營運成功爆賣！2021起，歐洲13城將迎接全新「浪漫夜車」
圖文/Pei
比飛機還快到達下一站的歐洲火車，是大家旅歐的好夥伴，夜車更能省旅費。明年開始，歐洲將陸續有13座城市迎接夜車！
第一批新夜車將在2021年底啟程
經濟又便利的出行方式，是旅人永恆的追求；而陸路旅行最集中的歐洲也不斷優化行車路線。
顯然，因為夜間巴士的不斷發展，鐵路夜車在過去幾年被低估了，德國國鐵甚至因為覺得不賺錢，而賣掉了所有夜車，現在卻改變想法，和周邊大國一起設計新夜車路線呢。
從2021年12月開始，可說是「最浪漫」的巴黎 - 慕尼黑 - 維也納夜車就會開通！同時也會有新的夜車往返兩座水城蘇黎世 – 阿姆斯特丹，大城之間的長途旅行將變得更省錢。
如果你喜歡東歐的精巧可愛、寧靜山水，從克羅埃西亞各城 – 布拉格的夜車，已經在今年暑假試營運完成，據說一開賣就狂售30,000張喔！可見火車旅行熱潮永不消退。
5條新夜車路線已在計畫中
在接下來的4-5年，我們更將可以迎接這些新的歐遊方式，大家一起筆記吧：
－2022年前，瑞典 – 德國﹑瑞典 – 比利時線
－2022年12月起，蘇黎世 – 羅馬線
－2023年12月起，布魯塞爾 – 巴黎 – 柏林 – 維也納線
－2024年12月起，蘇黎世 – 巴塞隆納線
新的夜車將讓你我的旅程更快地連接到其他周邊城市，如果你去的國家多，別忘了上網選購各國國鐵的「多國周遊券」、學生專享的「青年優惠券」還能省下更多旅費哦！
想要新版護照？Pei小編提醒你換發日期
我們台灣新設計的晶片版護照，在2021年1月11好日子開始印發啦！現有舊版護照的民眾也可以直接申請更換，大家準備好了嗎？
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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