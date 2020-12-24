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等了30幾年！「駐普羅旺斯台北辦事處」揭牌　南法老城怎麼玩？

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
友台的法國民間政商人士的祝賀畫面　 / 來源：中華民國外交部
友台的法國民間政商人士的祝賀畫面　 / 來源：中華民國外交部

圖文/Pei

12/14，台法友誼又前進一步！駐普羅旺斯辦事處正式成立囉。得來不易的鄉民服務將在美麗的南法展開，這裡也介紹普羅旺斯老城經典之旅的玩法！

台灣終於進駐南法　好消息集「讚」破萬

外交部的資料顯示，過去4年，台灣到法國旅遊和洽商的人數成長幅度高達62%，從法國來台的人數也成長近30%；家樂福、迪卡儂等法國國民品牌在台灣深入日常，航太、生醫及科技等領域也是台法兩國合作的藍海，兩國還有很大的交流空間要發展！

吳大使及辛總領事祝酒 / 來源：　中華民國外交部　
吳大使及辛總領事祝酒 / 來源：　中華民國外交部　
在法國當地，唯有北部的巴黎能找到台灣辦事處為國民服務、負責兩國的交流活動。如今終於有好消息，南法也有我們的後盾啦！

「駐普羅旺斯辦事處」12月14的揭牌儀式讓好多國民心情超興奮，我們就來看看辦事處的開張影片吧：

南法文藝之都怎麼玩？

許多人知道普羅旺斯有無盡花海，到法國會直奔南法來體驗豐富且有深度的法國之美。而第一站就應該先來市中心熱熱身！

Pei小編這就帶大家來到辦事處，她位在普羅旺斯的核心地帶，從火車站只要走8分鐘就能抵達，旁邊更是古典又充滿生機的老城區。

首先，這座羅馬人打造的南法古城，溫泉和噴泉遠近馳名！城內上千座噴泉，讓陽光燦爛到拳法國人都羨慕的南法，日夜都非常美麗。Pei小編建議你，從老城區la Vieille Ville et le Quartier Mazarin開始探索普羅旺斯的魅力！

享受la Rotonde噴泉的清爽水聲吧 / 來源： wikimedia　
享受la Rotonde噴泉的清爽水聲吧 / 來源： wikimedia　
貴為擁有悠久歷史的泉水藝術之都，還是印象派畫家塞尚的故鄉，沿路上都可以看到有著塞尚身影的裝飾，還可以到他和法國作家Émile Zola左拉愛去的咖啡館Les Deux Garçons去喝杯法式咖啡。

走進童話世界般的糕餅店　 / 來源：maisonbechard
走進童話世界般的糕餅店　 / 來源：maisonbechard
左下角葉片狀是源於15世紀的卡里頌杏仁餅Calissons / 來源：maisonbechard　
左下角葉片狀是源於15世紀的卡里頌杏仁餅Calissons / 來源：maisonbechard　
美食呢，熱力十足的地中海風情、法式家常菜、歐陸特色通通都有，如果你喜歡海鮮，恭喜你來到味蕾天堂！愛吃甜呢？源於15世紀的卡里頌杏仁餅(Calissons)外觀像葉片一樣，精緻優雅，到著名的 Pâtisserie Béchard買一包試吃吧！

用台語講這些常用字　法國人也聽得懂！

外交部常會製作可愛的宣傳小物，最近收到很多讚的新發現還有什麼呢？

就是用台語來講法文！原來這些在法國超常使用的庶民生活單字，台灣人們馬上就能上手哦！

首先是法國人最拿手的「麵包」，在南法買一條法國長棍baguette, 坐在廣場上配陽光和起司吃，非常法式！

麵包的法語唸法 / 來源：中華民國外交部　
麵包的法語唸法 / 來源：中華民國外交部　
法國人非常講究的「茶」，常見的有花草茶、紅茶，而且也是喝熱的。許多城市也有專門的茶館salon de thé 裝飾非常古典、氣質非常優雅，裡面還能找到千變萬化的茶品，有機會一定要試試看。那麼台灣紅到法國的珍奶呢，可以直接說’’bubble tea’’ 年輕人會秒懂的！

在法國點杯茶 零難度　 / 來源：中華民國外交部
在法國點杯茶 零難度　 / 來源：中華民國外交部
想要熱飲也簡單　 / 來源：中華民國外交部
想要熱飲也簡單　 / 來源：中華民國外交部
在南法發揚光大的薰衣草皂和橄欖皂，法文叫’’savon’’, 用台語唸起來非常簡單，周邊的香氛精油、香水等精品，也是從法國帶回來，送禮自用的熱門小物哦！

到普羅旺斯　買一打平價的優質肥皂回家慢慢用　 / 來源： 中華民國外交部
到普羅旺斯　買一打平價的優質肥皂回家慢慢用　 / 來源： 中華民國外交部
最可愛的是Paris Paris, 日本有龐大的「哈法族」，因此巴黎就是時尚的代名詞，其實在全世界都是這樣。不過能發明出Paris Paris這形容詞，並傳到台語的歷程真的十分有趣。

台語啪哩啪哩的由來原來是．．．　 / 來源： 中華民國外交部
台語啪哩啪哩的由來原來是．．．　 / 來源： 中華民國外交部
探索南法 你不可錯過哪些城市？

普羅旺斯市正式名稱叫「艾克斯普羅旺斯市」，與法國第一大港馬賽市總稱為「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」。

普羅旺斯的古典色調 隨處都是景點 / 來源： pixabay　
普羅旺斯的古典色調 隨處都是景點 / 來源： pixabay　
這兩座城市南法中心，不僅有法國高鐵TGV通過，與法國的「美食之都」里昂（Lyon）、接壤西班牙的生態發展重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、「法國矽谷」Sophia Antipolis＆Grenoble和航太「玫瑰城」土魯斯（Toulouse），都是南法的魅力之都，有時間一定要好好探索！

「駐普羅旺斯辦事處」聯絡方式

地址：120 Avenue Napoléon Bonaparte, 13100 Aix-en-Provence

電話：+33 (0)4 13 91 19 20

緊急聯絡電話：+33 (0)7 61 14 15 20

網址：https://www.roc-taiwan.org/frprv

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！ 　

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法國 普羅旺斯 咖啡

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