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挪威北極圈新體驗：「未來旅館」給你360度極光、冰川全視角衝擊！

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
被極光圍繞 感覺很神奇 / 來源：　svart.no
被極光圍繞 感覺很神奇 / 來源：　svart.no

圖文/Pei

一次旅行能讓你超前走進未來！看極光是許多人的願望，挪威正準備開一間能省85%用電專供觀景的旅館北極圈賞鯨、爬山、看午夜太陽的終極度假之旅，速來了解一下。

世界首創　極省電旅館還能自主產電

Pei小編這就帶大家來到挪威北邊的極光區！

這間旅館叫做Svart，發揮北歐領先全球的生態旅遊與環保概念，打造出比一般旅館省85%電力又zero waste保護環境的「超高效節能」度假環境。而且不只省電，Svart還有太陽能發電的能力喔！對綠能和未來建築有興趣的朋友們，也可以享受到旅館提供的講解和實驗室體驗課程。

純白之外 北歐的綠意將帶你進入桃花源　 / 來源： svart.no
純白之外 北歐的綠意將帶你進入桃花源　 / 來源： svart.no
還有什麼特別？未來感的設計將讓大家享受360度無死角的北歐天際，當極光奔騰，你將在溫暖的室內把絕景看好看滿！

冰川與國家公園相伴　最優住宿體驗

這設計獨步全球的旅館，由挪威北極圈內的市政府Meløy發想打造，附近Holandsfjorden峽灣和冰川國家公園Svartisen. 也就是說，你可能玩到捨不得走……

丹麥式hygge 溫暖燭光是必備 / 來源： pixabay
丹麥式hygge 溫暖燭光是必備 / 來源： pixabay
跟導遊一起來個冰雪大健走吧 / 來源： svart.no
跟導遊一起來個冰雪大健走吧 / 來源： svart.no
冰川國家公園 絕對能給你超強視覺衝擊 / 來源： svart.no
冰川國家公園 絕對能給你超強視覺衝擊 / 來源： svart.no
旅館內部是北歐「舒適素色」，設計是由最懂得營造「溫暖愜意」、「幸福」hygge感的丹麥團隊創作，能夠被北極圈、驚人極光和最高級暖意裡過夜，100%是最療癒的假期。另外，1000平方公尺的極地spa、館內依照挪威傳統中加工曬魚的木質設計，住進來感覺又溫馨又驚喜。

如果100間客房全都太搶手，沒關係，旅館也開放一日遊旅客前往享受這極致小旅行！

划船和釣魚都超好玩 / 來源： svart.no　
划船和釣魚都超好玩 / 來源： svart.no　
Pei小編給你一點提示：北極圈潛水、划船、海釣、賞鯨、觀賞午夜太陽等一流體驗也可以向旅館預訂喔。

Svart旅館訊息

客房數：100

設施包含：設計工作室、環境教育講解室、永續農場等 　

地址：SVART Hotel, 8178 Halsa, Norvège（附近機場為北方的Mo i Rana）

請參考www.svart.no

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

到北歐看未來！　平價「綠旅行」體驗丹麥生活革命　

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旅館 極光 北極

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