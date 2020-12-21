聖誕襪、薑餅屋、耶誕市集……原來這些聖誕節傳統都來自德國！

圖文/Pei

著手準備禮物過聖誕，你有沒有想過這些傳統是哪裡來的？古老的歐洲大陸告訴你答案！Pei小編這就帶大家來到德國認識聖誕必備清單，今年節日就一點也不外行囉。

熱紅酒之外，我們還向德國借了這些聖誕傳統

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

熱情的年輕人、豐富的傳統，現代的德國一點也不悶！

聖誕節有許多我們常見的裝飾和可愛小物，原來也是從德國傳出來的？問問你身邊的德國朋友知不知道這些來自家鄉的豆知識吧！

首先是聖誕樹！15世紀開始在東歐的波羅地海國家流傳開，一世紀後才正式被德國人廣泛應用，所以我們今天常見的聖誕樹，可說是來自德意志喔。

聖誕樹裝著滿滿暖意 / 來源： pxhere ‘Silent Night’ 也出自德語人士之手。在1818年，奧地利牧師Joseph Mohr在聖誕夜急著找首新樂曲來過節，於是聯絡他的樂師朋友 Franz Gruber一起創作－時間很趕，但寫出這麼優美的傳世之頌，也算是聖誕夜奇蹟了！

大人小孩都愛逛的耶誕市集也來自德國！

聖誕市集 好逛又好吃 / 來源： wikimedia 現在不只在歐洲本土，全世界都找得到可愛又熱鬧的耶誕市集，在裡面喝杯熱紅酒、吃熱狗或炸物、逛手工攤位，成為過耶誕非常經典的景象。市集其實在中世紀就已經開始，而根據非官方統計，德國全境有超過70座城市有舉辦耶誕市集的傳統哦！

溫暖聖誕襪

期待聖誕襪裡的驚喜 / 來源： freeimageslive 你小時候也在聖誕襪裡裝過禮物嗎？德國孩子每年在12月初的「聖克勞斯日」有在家門口放鞋子的習俗，希望一覺醒來就有滿滿的糖果和禮物收。如果今年不乖……鞋子裡可能會出現「可怕」的棍子啊。而全世界的孩子就簡化這德式傳統，改成襪子來等待年終大禮囉。

你吃過薑餅屋嗎？

今年也自己做一個吧 / 來源： pixabay 大家幾乎是在格林童話裡看過，這本書在出版之後，超有特色的小屋很快地被德國家庭沿用，因此可說在德國能找到最多樣的薑餅屋。

聖誕日曆呢，則大概是繼聖誕襪之外，最能娛樂孩子們的就是每天可以打開一格的聖誕到數日曆啦。

許多糖果品牌都有出倒數日曆 / 來源： pixabay 在19世紀時，德國的教徒們習慣用倒數日曆來點蠟燭，天天等待聖誕節的到來；像屬饅頭一樣的焦急心情搭配樂趣，就演變成今天我們看見的多種多樣日曆內容：有放巧克力的、糖果的、小玩偶的，而且從平價到高級通通有，大家記得要守規矩，每天只能開一格哦。

胡桃鉗這超有趣的發明，相信大家都想用用看！

胡桃鉗士兵 是很德國風的紀念品 / 來源： pixabay 話說這也是一位德國農夫的功勞，他開胡桃開得很煩，終於決定要招募菁英來設計最方便的開桃法。隔壁村莊就有位木匠提出個童趣十足的創意：製作木頭士兵來射破胡桃！

不過最後還是由一個玩偶師獲勝，他運用士兵張嘴的機關來咬開胡桃，既方便又可愛，這玩偶也成為全世界都喜歡的開「桃」功臣啦。

你最喜歡哪一個聖誕小物呢？今年也向朋友說說這些有趣的故事吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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