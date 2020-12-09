線上學做英國菜！ 倫敦「聖誕美食季」精彩節目開催

圖文/Pei

全倫敦歷史最悠久的「波羅市集」是當地居民和旅人的最愛，今年聖誕避人潮但仍超有看頭：長達三週的大師班、飲食歷史節目和攤販帶路，讓你深入了解英倫美食！

英國美食歷史、食譜和教程 全都有

倫敦波羅市集Borough Market好像永遠都逛不完，因為物產超豐富、還不斷更新時令美食！

倫敦高人氣市場 疫情期間依然陪伴著民眾 / 來源： BoroughMarket

今年遇上封城令，以往熱鬧的聖誕節當然不在計畫中；但波羅市集已開始推出長達三個禮拜的「聖誕美食季」Christmas cookery festival, 在臉書專頁可以找到美食界名人、廚師、專業攤主通通出來為你介紹英式美食做法、各種異國食材進入英國的有趣歷史、波羅市場特有的小故事，顛覆大家對英國餐飲的想像。

倫敦之胃：波羅市集推「慢食」潮

老闆現身 教你做菜！ / 來源： BoroughMarket 波羅市場已經進入聖誕氣氛 / 來源： life.in.londontown IG 這不只是大英帝國倫敦最早開放的市集，1000多年一路走來已經成為首都最吸引人的美食聖地！

市集一點也不高冷，還非常親切充滿活力，而且許多小農直接在這裡設攤介紹自家好物、種菜或捕魚的有趣經歷，進口商則會為你解說異國食材的煮法；還有滿滿的商店和餐廳，波羅絕對會是你愛上英國的好地方。

這裡常見的進口好料多來自法國、義大利、西班牙和荷蘭，可想像豔陽底下生產的南歐水果、北海生猛海鮮、精緻的法國肉派和義大利麵……還有英國傳統的烤餅和司康，一堂美食文化課就在市集登場。

近年流行的「慢食」也是波羅市場的主旋律！再生紙做的打包盒、永續農牧實踐和短程運輸都可以在這裡體驗到，下次來倫敦前，到網站上享受英國餐飲界的新潮生活吧！

筆記！美食季播出時間表

南瓜焦糖甜甜圈、英式早餐、聖誕餐﹑海鮮拼盤、烏克蘭風味餃子、冰箱食材的華麗變身……整個12月就用英國來的料理暖胃吧！

搜尋BoroughTalks 標籤學做英國美食！ / 來源： BoroughMarket 跟著廚師一起做風味濃郁的捲餅吧 / 來源： BoroughMarket 播出時間：即日起～12/18日(英國本地時間)

網上搜尋：Christmas Boroughmarket Org UK或臉書搜尋BoroughMarket

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無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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