到北歐看未來！　平價「綠旅行」體驗丹麥生活革命

圖文/Pei

不製造汙染的旅行，怎麼做？丹麥人10年前就開始追求零碳生活，極簡的綠旅行絕對可以超好玩，來加入哥本哈根人的前衛環保生活吧。

到北海烏托邦「綠旅行」 哥本哈根前衛環保景點在哪裡？

北歐總給人理想生活的印象，10年前就有減碳旅遊的前衛想法，讓旅人有更多減少花費的走跳方式。

首都哥本哈根至今持續更新用電設備，廢料、風力和太陽能發電系統也不斷發展，連哥本哈根國際學校都成為「全世界最大的太陽能板」所在！

哥本哈根國際學校的太陽能板 世界最大 / 來源： wikimedia Carlsberg City / 來源：wikimedia

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

老區活化不是新鮮事，但能夠把工廠改成綠意盎然又節能的理想生活圈，可不容易！

大家也許都看過綠色瓶罐的丹麥國酒Carlsberg，有超過170年歷史的磚紅釀酒廠如今已經改建成一個新的生活區The Carlsberg City.

裡面不僅可以參加傳統的品酒活動，北歐風設計商店、咖啡店、餐廳、體育場、藝文空間甚至學校、辦公室和住家都在裡面；想在一天內完整體驗丹麥人的生活，到這裡就對了。記得抬頭觀察一下房子屋頂，那是最先進的太陽能板哦。

感受到微微的海風了嗎？從大海中誕生的哥本哈根，有很多色彩繽紛的碼頭；到了Middelgrunden, Prøvestenen或Lynetten等港口向外看，你可以找到湛藍海洋上的成排「白色森林」風力發電機，非常夢幻喔。更厲害的是，這些不斷轉動的發電機供應了丹麥20%以上的能源！

單車上船 遨遊北歐運河

城市的公車網很綿密，車都改用電、再生或潔淨能源，零排放做得很漂亮。如果不搭車想探索更多地方，加入本地人的行列，騎腳踏車最方便！

皇家風格的郵筒非常可愛 / 來源：pxhere

共享單車通常在市區的捷運站附近可以找到，整座城市也有數不清的租車店；哥本哈根的地勢很平、單車道設計完善，騎乘體驗很棒。Pei小編還要推薦大家去騎充滿丹麥風情的「港口環道」（Harbour Route, Havneringen）或無車的大橋Lille Langebro，遠眺大海、看遍老建築、丹麥設計，視野一流。

哥本哈根的生活 必備海味和單車 / 來源： pixabay 如果你想親近海洋，以不一樣的角度看哥本哈根，帶單車上船完全有可能。太陽能發電的遊船類型超多種：威尼斯式的貢多拉、輕鬆的運河行程、或是完全不插電，自己划獨木舟，沿路的丹麥人都很樂意見到你哦。

住宿呢？來到哥本哈根的旅客也有機會隨手做分類，就算是住airbnb也需要先詢問房東要怎麼回收喔。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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