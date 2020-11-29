全球首創「旅遊碳足跡」計算器　西班牙光之城永續再進一步

圖文/Pei

在環境優異的城市生活是每個人的理想。發展旅遊業，旅人和當地居民都有機會讓在地生活更乾淨美好。

統計旅客碳足跡 發展綠色都市

Pei小編這就帶大家來到西班牙第三大城：瓦倫西亞，每年有超過200萬旅客造訪「光之城」的世界文化遺產、7個世紀以前的地中海商業大城遺跡、體驗它的海洋文化和陽光般亮眼的美食－它是大名鼎鼎「西班牙燉飯的故鄉」喔！

面對這麼大量的遊客，再美的城市都會喘不過氣。去年有高達130萬噸的二氧化碳量來自旅遊業，相當於瓦倫西亞本地人排放量的1/3.

因此市政府領先全球其他城市，發表了「旅遊碳足跡」統計計畫，想觀察旅客在城市裡，包括用水、可回收物、交通和住宿等指標，了解環保措施應該從哪裡著手做起。

瓦倫西亞放心走跳 減少碳足跡的玩法推薦

現在有許多國家都有「2025減碳」計畫，也希望來自旅遊運輸業的汙染影響會更少。瓦倫西亞的行動包括電動公車、城市綠化、提高能源效率和加強回收；不過更有效的方式是鼓勵旅客一起努力！

如果你來到瓦倫西亞，想玩又不想造成城市負擔，可以怎麼做呢？

可以考慮捷運+步行！瓦倫西亞機場就可以搭捷運直達市中心，先參觀北面的古監獄（現在是塔樓） Torres de Serranos，然後往下到老城區。這是歐洲歷史最久的街區之一，2000多年的歲月留下的任何小細節都是難得的遺跡。

看到老城區 想拿相機了 / 來源： Valencia.Espagne Serranos堡壘也是踏進上個世紀的好地方 / 來源： Valencia.Espagne 老城不大，大家可以在Colon站下車，參觀聖女廣場、市政府廣場周邊買紀念品，瓦倫西亞中央市場 (Mercat Central)超級讓人驚豔的奔放色彩裡，你可以找到新鮮水果、咖啡店和奶油飄香的麵包！

瓦倫西亞中央市場 / 來源： Valencia.Espagne 瓦倫西亞鬥牛場 / 來源： wikipedia 接著往南，到瓦倫西亞火車北站 València Nord這新藝術與登錄到當地文化遺產名錄的知名景點，好好欣賞精緻的建築風格，充滿西班牙傳統風味與故事的「鬥牛場」Plaça de bous就在旁邊！

我們還推薦單車遊！這也是歐洲人最愛的探索方式之一；南郊的藝術科學城 (Ciutat de les Arts i les Ciències)值得花半天時間去玩，26,000平方公尺的超大園區裡面有鯨魚狀的現代設計，小孩大人都適合的科學和藝術展覽與工作坊，完成超豐富的體驗之後，可以到附近的港口好好地親近地中海，拍照吹海風。

租車導覽只要25歐 ／來源： Valencia.Espagne 藝術科學城City of Arts and Sciences / 來源： wikimedia 瓦倫西亞是西班牙國菜 海鮮飯的故鄉 / 來源： Valencia.Espagne 西班牙版的杏仁豆漿和油條 你會喜歡嗎？ /來源：Valencia.Espagne 西班牙海鮮飯大家也許有試過，不過最澎派正宗的就在瓦倫西亞！台灣人會覺得很熟悉的飲料Horchata配油條，當早餐或點心都非常親切。

實用資訊

海景比巴塞隆納更寬闊！ / 來源： Valencia.Espagne 城市旅遊卡：Valencia Tourist Card可選24, 48或72小時含機場來回的車票，很划算！

絲綢博物館、堡壘、科學藝術城等等主要景點和合作餐廳也多有折扣；買這個卡更有機會可以讓市政府請吃小吃tapas和一杯飲料；在官網預定買卡，還有九折優惠哦

巴塞隆納與馬德里皆可以選擇飛機、火車、巴士，從瓦倫西亞更可以搭船去有名的度假小島Mallorca和義大利！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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