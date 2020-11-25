歐洲琥珀之城！探訪康德最愛的俄國「三國混血」風情　

圖文/Pei

波羅地海只有三小國？你忘了俄國！ 俄國的外飛地-Kaliningrad在立陶宛和波蘭之間演繹混血城市風情，「俄版阿姆斯特丹」還是偉大哲學家康德成長的基地哦！

俄國最東端的城市座落境外

一陣物換星移，隨著天氣漸漸帶上清涼，很多人都開始懷念著白色的冬天歐洲假期，盡管今年未能即時出發，也是時候為下個旅程做好準備。

歐洲裡有許多鮮為人知的國度，例如被別國包圍的「飛地」，天生混血，歷史和文化都非常特殊！有機會到這樣的城市玩，你的遊記一定可以成為擊敗巴黎羅馬的神秘故事。

荷蘭？丹麥？優雅運河風光這裡也有 / 來源： visit-kaliningrad ru 俄羅斯的外飛地－加里寧格勒(Kaliningrad)，同時也是偉大哲學家康德一生成長、教學和寫作的重要城市，古代稱作「柯尼斯堡」 (Königsberg)。

加里寧格勒是在1945年才根據波茨坦協定 ，戰後劃歸成蘇聯的一部份。在此之前，它一直是德國的重要城市，甚至是普魯士皇室的重要發源地，也是德國文化的重鎮。

在前蘇聯時代，所有加盟共和國都在蘇聯的統治之下，基本上沒有太看重大家的邊界，但隨著蘇聯解體，附近的加盟共和國紛紛獨立，這樣就成為了歐洲最新的一個外飛地，也是今日俄羅斯最西邊的領土：「這歐亞最大的國家，最東方在亞洲端的海參崴，最西端就在加里寧格勒」，多浪漫。

不用太多色彩 就可以非常迷人 / 來源： visit-kaliningrad ru 走進飛地 沒有人可以找到我的安靜角落 / 來源：visit-kaliningrad ru

城市裡有約47萬人口，聽起來也不算太少，但已經足夠你找到安靜遊玩的角落。

康德之都內藏4000萬年歐洲寶物

來到加里寧格勒，一定要到老城區（歐洲城市最棒的行程總從老城開始）參觀地標柯尼斯大教堂(Königsberg Cathedral)，這座宏偉的哥德式大教堂早在13世紀時已經動工，建造了近一個世紀，一直到14世紀才正式完成 ，直到今天依然是該地的歷史和文化中心。外觀上，教堂高聳卻很親切的尖塔，落地大玻璃，配以精緻的雕飾彩繪，裡裡外外都充滿著中古風情。

老教堂在「康德小島」上 / 來源： wikipedia 時至今日，大教堂除了承擔著宗教上的作用，今日的教堂更是音樂演奏大廳，同時也是著名德國哲學家康德的博物館。內裡展出大量康德時代的文物和康德用過的文品，也有康德留下的親筆文書喔！

你聽說過琥珀的故事嗎？全球收藏量最豐富的琥珀博物館值得走一趟！Kaliningrad Amber Museum收藏著波羅地海迷人的歷史：千年以來，人們一直很喜歡把在河谷山巔古林中找到的琥珀，這種金黃略帶點透明水晶玉石般物品作為裝飾家具什至配帶的飾物用。

而波羅的海也是全世界最有名的琥珀生產地，在加里寧格勒這座佔地廣大博物館前身是是建於1803年的堡壘，在1979年時改建成為展覽大量4000~6000萬年以來，大自然孕育的珍貴奇蹟—琥珀—的博物館！

琥珀博物館外觀就像神秘世界的入口 / 來源： wikipedia 挑個琥珀 把萬年歷史也隨身帶著 / 來源：visit-kaliningrad ru 目前館內展出了超過1萬6千件天然琥珀和相關的飾物，也詳細的介紹琥珀的形成過程和琥珀珠寶的加工方式。每年也會在這座博物館中舉辦俄羅斯珠寶設計大賽。

歷經數不清個世紀的淬鍊，琥珀有湖水綠、暗紅、蜜黃等好多種顏色，你會喜歡哪一種呢？

美食加里寧格勒

在悠長的歷史中，加里寧格勒曾經是德國的重要城市，二戰後又成為蘇俄東部最近歐洲中心的領土，釀造出這樣一個混合了德國和俄羅斯及各個東歐風味的城市。比如柯林斯堡肉丸 ，這道菜到今日依然是德國菜的重點，作為發源地的加里寧格勒，不可不試喔！

暖胃俄國肉丸 / 來源： visit-kaliningrad ru 它們今天屬於你 / 來源： visit-kaliningrad ru 其次是每北海美食STROGANINA ，長長又飽滿的各式北海魚類，冰凍後被削成長片狀， 再配上不同配菜一起吃，完全是北海版的大餐sashimi體驗。加里寧格勒鄰近波羅的海，各式海鮮你會認得多少種呢？

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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