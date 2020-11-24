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凡爾賽還不夠美！ 世界級大師用10面「狂野壁畫牆」活化老區
圖文/Pei
你的生活圈裡，有你喜歡的街頭壁畫嗎？巴黎郊外的凡爾賽有大家都超嚮往的法式皇家庭園，但安靜的老社區更值得逛完宮殿後探索喔！10位來自全球的藝術家把150m2的整面牆壁當畫布，這狂野的城市藝術計畫已經成為巴黎人的新景點了！
150m2的整面牆壁當畫布
Pei小編這就帶大家來到凡爾賽的Cité Bernard de Jussieu區，這個叫做” Projet #1096”的藝術計畫裡欣賞一下熱騰騰的壁畫作品。
這建於50年代、讓人感覺老化的小社區，需要一點活力。10位法國本地與歐洲各地、南美的知名畫家就接受挑戰過來揮灑畫筆！
你可以看到10面壁畫牆，去年開始創作到現在已經完成；這些壁畫的主題是「思考人與自然的關係」，用大自然元素融合人來人往的社區，鼓勵經過的人每次經過都尋找新的解答。
超現實、溫情、野性通通有
來看看這些作品，你能不能解讀畫家的創作思路呢？在畫裡找到厲害的小細節了嗎？你能從化裡感受到解放的自由和春天的香味嗎？
推薦參觀地段
rue de la Ceinture - Versailles
rue Jules Massenet – Versailles
rue Claude Debussy - Versailles
rue Marc Antoine Charpentier - Versailles
大家有機會到巴黎地區，記得標注”Gare de Montreuil 車站，尋找壁畫好好體驗之後，還可以到旁邊的Fausse-Repose森林探秘喔！
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
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