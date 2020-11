奇幻狂想旅程！ 歐洲最吸引人的旅遊景點 「愛上清風城堡」浪漫入選

圖文/Pei

愛在風中、夢想中與城堡中……「全球旅遊獎」推荐你去玫瑰王國-保加利亞!這座城堡很有高第狂想、哈利波特奇幻感!

在魔法世界般的城堡裡尋寶

每年都會對全世界景點評選的「全球旅遊獎」World Travel Awards總能讓人有新發現。今年的歐洲區又有新的「最佳景點」名單誕生;保加利亞雖然不是最熱門的旅遊國家,卻是這類獎項的常勝軍!

相愛的人總想憶起去情人專屬的地方旅遊,在疫情圍困下,世界各地很多相愛的人就連見面也會遇到困難。最近終於有疫苗的最新消息,大家是不是想和另一半計劃新的旅程了呢?

如果已經去過西歐的名勝古蹟,也不想接觸疫情後的人潮,可以考慮到歐洲另一邊的保加利亞。這次得獎的「愛上清風城堡」(In Love with the wind),在裡面舉辦的尋寶遊戲,真的會讓人誤以為踏進電影裡。

彷彿看見科幻電影場景 / 來源: CastleRavadinovo 城堡原名叫拉瓦迪諾沃城堡(Ravadinovo),位於保加利亞靠近黑海的地區,已經兩次入圍歐洲top 10最吸引人的旅遊景點。它宏偉多彩的建築群、神秘的花園湖泊和哈利波特式的風格,每一個地方都非常引入入勝,踏入城堡就好像掉踏進中世紀的魔法世界。

這裡就像彩色迷宮 / 來源: CastleRavadinovo 快!發IG! / 來源: CastleRavadinovo 如果由高空向下看著城堡,那巨大的十字外型、魔幻而精緻的設計、配上附近非常廣闊的花園和湖泊將十分吸睛,這座城堡也因此得過設計大獎!

花園中有超過三百種滿滿異國風情的花卉植物,樹影之間,你可以在白色的城牆上找到藏著鑽石的小洞;建築的黃銅雕飾在陽光的照射之下,整個環境就籠罩在夢幻世界裡,絕對是愛侶相伴探秘的好地方。

參觀須知

在傍晚來 更有氣氛 / 來源: CastleRavadinovo -要走完整個城堡區約需2-4小時

-參觀日子首選是春夏繁花盛開的季節(保加利亞絕對是繁華生活以外最好的小眾之選,逛完城堡去參觀玫瑰園,超浪漫)

-地址:In Love with the Wind Castle, 8146 Village of Ravadinovo, Sozopol, Bulgaria

-門票在官網windcastle.eu預訂可享折扣

無論大家想去哪裡玩,現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方,才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦!

Pei小編祝大家平安健康!

