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奇幻狂想旅程！ 歐洲最吸引人的旅遊景點 「愛上清風城堡」浪漫入選

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
這裡適合穿上禮服 走進奇幻花園 / 來源： CastleRavadinovo　
這裡適合穿上禮服 走進奇幻花園 / 來源： CastleRavadinovo　

圖文/Pei

愛在風中、夢想中與城堡中……「全球旅遊獎」推荐你去玫瑰王國－保加利亞！這座城堡很有高第狂想、哈利波特奇幻感！

在魔法世界般的城堡裡尋寶

每年都會對全世界景點評選的「全球旅遊獎」World Travel Awards總能讓人有新發現。今年的歐洲區又有新的「最佳景點」名單誕生；保加利亞雖然不是最熱門的旅遊國家，卻是這類獎項的常勝軍！

相愛的人總想憶起去情人專屬的地方旅遊，在疫情圍困下，世界各地很多相愛的人就連見面也會遇到困難。最近終於有疫苗的最新消息，大家是不是想和另一半計劃新的旅程了呢？

如果已經去過西歐的名勝古蹟，也不想接觸疫情後的人潮，可以考慮到歐洲另一邊的保加利亞。這次得獎的「愛上清風城堡」（In Love with the wind），在裡面舉辦的尋寶遊戲，真的會讓人誤以為踏進電影裡。

彷彿看見科幻電影場景　 / 來源：　CastleRavadinovo
彷彿看見科幻電影場景　 / 來源：　CastleRavadinovo
城堡原名叫拉瓦迪諾沃城堡（Ravadinovo），位於保加利亞靠近黑海的地區，已經兩次入圍歐洲top 10最吸引人的旅遊景點。它宏偉多彩的建築群、神秘的花園湖泊和哈利波特式的風格，每一個地方都非常引入入勝，踏入城堡就好像掉踏進中世紀的魔法世界。

這裡就像彩色迷宮 / 來源：　CastleRavadinovo
這裡就像彩色迷宮 / 來源：　CastleRavadinovo
快！發IG! / 來源：　 CastleRavadinovo　　
快！發IG! / 來源：　 CastleRavadinovo　　
如果由高空向下看著城堡，那巨大的十字外型、魔幻而精緻的設計、配上附近非常廣闊的花園和湖泊將十分吸睛，這座城堡也因此得過設計大獎！

花園中有超過三百種滿滿異國風情的花卉植物，樹影之間，你可以在白色的城牆上找到藏著鑽石的小洞；建築的黃銅雕飾在陽光的照射之下，整個環境就籠罩在夢幻世界裡，絕對是愛侶相伴探秘的好地方。

參觀須知

在傍晚來 更有氣氛 / 來源：　CastleRavadinovo
在傍晚來 更有氣氛 / 來源：　CastleRavadinovo
－要走完整個城堡區約需2-4小時

－參觀日子首選是春夏繁花盛開的季節（保加利亞絕對是繁華生活以外最好的小眾之選，逛完城堡去參觀玫瑰園，超浪漫）

－地址：In Love with the Wind Castle, 8146 Village of Ravadinovo, Sozopol, Bulgaria

－門票在官網windcastle.eu預訂可享折扣

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

全面跌破20%！ 歐洲「最超值旅遊城市」調查出爐　

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