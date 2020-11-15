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今晚，想來點多瑙河名物－米其林新寵：布達佩斯美食好景

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
Buda Castle和Matthias Church在夜裡金碧輝煌 　/ 來源：　wikimedia
Buda Castle和Matthias Church在夜裡金碧輝煌 　/ 來源：　wikimedia

圖文/Pei

Pei小編這就帶大家來到米其林新寵－匈牙利，邊看經典古蹟，邊探索多瑙河養出的精緻小吃、餐桌野味如何進擊全世界！在台灣也找找看，秋涼時暖胃的餐點吧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐洲新一代美食之都－布達佩斯

Buda Castle和Matthias Church背後豐富的城市風景 / 來源： wikimedia　
Buda Castle和Matthias Church背後豐富的城市風景 / 來源： wikimedia　
在《國家地理雜誌》推薦的歐洲新一代美食之都－布達佩斯，你可以同時體驗兩個城市的優閒景象和排隊小吃！

匈牙利近年成為米其林關注－共有22家餐廳被指南推薦－的國家，台灣也出現一些道地的餐廳，這個有些陌生的國家有什麼不可錯過的好味道？

她一直是東歐明珠，精緻的建築和說不完的故事，祖先是遊牧民族Magyar人的匈牙利人，許多菜餚還是以肉為主，也愛喝湯，所以你會有機會找到營養滿點的雞湯、魚湯、牛肉湯，在秋涼的時節特別暖胃。

從帝國走向現代，現在的布達佩斯是有機食材、傳統美食的聚集地，這裡不只有你聽說過的匈牙利燉牛肉Goulash!

全球僅有的高級「貴腐酒」Tokaji、田園野味都能變出頂級料理。烤鵝肝 Libamáj也不只有一種吃法，匈牙利人會告訴你，可以選慕斯、香煎、焦糖烘烤等等超有趣的鵝肝來品嘗！　

Dohany街區是東歐最大猶太社群 好好地走進這特殊的文化裡吧 / 來源： wikimedia
Dohany街區是東歐最大猶太社群 好好地走進這特殊的文化裡吧 / 來源： wikimedia
在布達佩斯看到kosher餐廳 就是猶太美食了　 / 來源： flickr
在布達佩斯看到kosher餐廳 就是猶太美食了　 / 來源： flickr
布達佩斯也擁有全歐洲最大的猶太會堂，周邊以Dohány 為主的街區藏著很多台灣又少見又貴的kosher猶太料理，更是街頭藝術、異國餐廳和最熱門酒吧的區域－問問當地人，墨西哥小卷店、聞名歐洲的「廢棄屋酒吧」怎麼走吧。

到匈牙利，一定要找機會來一次文化和味蕾新體驗！　

米其林二星餐廳：多瑙河邊的Onyx

東歐風甜點

漫步在匈牙利街頭，通常你會被煙囪捲Kürtőskalács的香氣吸引過去。

匈牙利和捷克街頭都會看到這樣的甜甜煙囪捲-Kürtőskalács / 來源：　wikimedia　
匈牙利和捷克街頭都會看到這樣的甜甜煙囪捲-Kürtőskalács / 來源：　wikimedia　
langos東歐煎餅 料多誘人 / 來源：　flickr
langos東歐煎餅 料多誘人 / 來源：　flickr
看到一捲一捲的肉桂糖霜捲在鐵棍上，新鮮出爐就是這個意思！除了肉桂，還有巧克力和椰香等多種口味可選，天氣熱的話，放一球冰淇淋，冰火口感讓暑氣馬上消退。　

愛吃甜食的匈牙利人，也會推薦你吃：

－甜派strudel：品嘗罌粟、新鮮果醬或純蜂蜜口味

－多達7層的焦糖巧克力千層蛋糕Dobos Torte：至少七層，有sweet teeth的你想試試看嗎？

好好地享受餐後時光吧！

不輸捷克城堡或法國凡爾賽：布達佩斯城堡景區

色調古典優雅的Matthias Church　 / 來源： wikimedia
色調古典優雅的Matthias Church　 / 來源： wikimedia
到城堡追尋騎兵

來到布達佩斯，第一個景點可以安排到城堡區的布達城堡(Buda Castle).這裡隨了景觀上的城堡之外，同時也是匈牙利歷史博物館和國家美術館，欣賞城堡宏偉的建築群、12世紀開始不同的藝術品和歷史文物，一直見證著這個中世紀的發展。

每天城堡中還會有騎兵巡遊。配上中世紀的宏偉的建築風格，就像穿越到另一個世紀之中。

就在布達城堡的附近，同樣在城堡區內, 還會有漁人堡, 不輸巴黎凡爾賽的城堡花園，每一個地方仰望或俯瞰，都可以拍到難忘的照片。

馬蒂亞斯大教堂 (Matthias Church)

同樣在城堡區，馬蒂亞斯大教堂也是另外一個必到的景點。名稱特殊的「漁人堡」附近，可以看見精彩的歌德式教堂，教堂的尖塔和巨大的建築讓旁邊走過的遊人和店鋪都顯得嬌小！

大量精緻的雕塑更是不斷對遊人細語著匈牙利輝煌的歷史，時至今日，這座教堂仍是城區上十分重要的天主教教堂，透著一股神聖的氣氛。

鐵索橋 (Chain Bridge)

在多瑙河橋上度過的夜一定很難忘 　/ 來源： pxfuel
在多瑙河橋上度過的夜一定很難忘 　/ 來源： pxfuel
搜尋布達佩斯的景點，常常可以看見壯觀又浪漫的橋景！

很多人都知道布達佩斯分成布達(Buda)和珮斯(Pest)兩個部份，由知名的多瑙河分隔兩岸。

中間連著兩岸的多座橋中, 歷史最悠久的就是著名的塞切尼鐵索橋，夜裡，匈牙利人會身手矯健地爬上橋，和旁人聊天看夜景，超級愜意（但是要注意安全哦！）。

索橋同時也是匈牙利第一座大型橋樑，早在1873年建造完成，時至今日依然發揮連接居民日常生活的作用。

來點小知識：橋全長375公尺，並以橋樑的贊助者－István Széchenyi伯爵命名。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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歐洲 米其林 酒吧

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