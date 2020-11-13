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買書挺店動起來！ 巴黎「最經典」莎士比亞書店求救中

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
莎士比亞書店前的櫻花 是春天巴黎的招牌之一 / 來源： shakespearandcoparis　
莎士比亞書店前的櫻花 是春天巴黎的招牌之一 / 來源： shakespearandcoparis　

圖文/Pei

幫幫100歲的獨立書店吧！

26類書籍可直郵國外

喜歡富有特色的書店、罕見書籍或是巴黎的人們，或許都對巴黎聖母院邊的「莎士比亞書店」Shakespeare and Company有印象。

莎士比亞書店的咖啡廳也非常文藝 / 來源： shakespearandcoparis
莎士比亞書店的咖啡廳也非常文藝 / 來源： shakespearandcoparis
這1919年開幕的經典老店，售賣滿滿的優質英文書；讓人崇拜的不只是她的店名、逛不完的書櫃，近70年累積的濃厚藝文風和人情味(書店有貓店長、常年邀請藝文人物座談……甚至收留過高達30,000位作家過夜) 和隔壁的親切咖啡館，都非常吸引人。

位在文人學者都流連忘返的巴黎學區「拉丁區」中，塞納河畔的書店附近有知名的巴黎大學群、世界文化遺產聖母院、百年老牌冰店等等足以讓人駐足一整天的理由，雖然位於市中心，卻非常適合散心－或是專程來和貓店長Aggie聊天、買一張牠的明信片，心情都會超級好。

店貓Aggie伴著書香入夢 / 來源：　shakespearandcoparis
店貓Aggie伴著書香入夢 / 來源：　shakespearandcoparis
莎士比亞書店更開放網購，26種類別的書可以讓大家逛很久，而且國際直郵送到家哦！

疫情下的生存危機　

但今年做生意可不容易，連永不缺人潮的莎士比亞書店都必須求救了。

法國從春天開始進入疫期，現在已經是第二次封城。大家不能出門，這樣聞名於世的書店營業額從三月起也大跌8成，因此店主決定開放「網購自取」和「送貨到府」兩種選擇，請多出時間待在家的愛書人，到書店網站好好找寶物！

莎士比亞書店的購物袋是非常巴黎味的紀念品 / 來源： shakespearandcoparis　
莎士比亞書店的購物袋是非常巴黎味的紀念品 / 來源： shakespearandcoparis　
書店小小 每個角落都很有個性　 / 來源：shakespearandcoparis
書店小小 每個角落都很有個性　 / 來源：shakespearandcoparis
巴黎這幾年經過幾次讓人心碎的書店倒店潮，經典的店鋪和學生依賴的二手書店一一和我們說再見，是熱愛舊書和好書人的大損失。

這次，大家一起讓經典走下去吧！目前書店已經「賣書募資」達到600萬台幣了，你我一起手刀淘書囉！

書店資訊

網站名：shakespeare and company

地址：37 rue de la Bûcherie 75005 Paris

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

最老街道、最美廣場統統有！巴黎人珍惜的7大老地方 回憶最古早的味道 　

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書店 巴黎 網購

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