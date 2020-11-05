爬完雪山泡spa！鑽進法國裡的西班牙小鎮　冬季充電「超小眾」玩法　

圖文／Pei

上次介紹過世界上獨特的「飛地」，Llivia是西班牙在法國境內的一小塊土地，很適合熱愛戶外運動和歷史的人群。

歐洲小鎮向來令人神往，沐浴著陽光，走在石頭古道上，兩旁是充滿中古歐洲風情的小屋；陽光穿過古蹟， 整個小鎮有如被魔法棒點過，停滯在數百年前的歐洲風雲中……你抬頭看見加泰隆尼亞的紅黃旗幟。等等，你還在法國境內，怎麼會到了西班牙的加泰隆尼亞？

登上堡壘俯瞰吸西班牙與法國風光 / 來源：Turisme Llívia Pei小編上次介紹過世界上獨特的「飛地」，這裡則是西班牙在法國境內的一小塊土地－利維亞 (Llivia) . 只有一千多人居入 ，不足2平方公里的小鎮離最近的西班牙邊境也就13公里。

小鎮路標象徵法國和西班牙的交界 / 來源： lugaresconhistoria 它屬於西班牙加泰隆尼亞的一部份，和大城市巴塞隆納友直達的交通，却被法國的庇里牛斯地區 (Département of Pyrénées-Orientales) 包圍了數百年。

法國海洋中的一座孤島

為什麼在法國境內會有一片西班牙領土呢？

這個問題可以追溯到 1659 年，30年戰爭結束時，法西兩國簽訂了庇里牛斯條約 (Treaty of Pyrenees) 上，兩國把邊境的村落都劃給法國。

但後來發現， 利維亞並不是一個鄉村，而是一個城鎮，而且是古代國家切爾達尼亞 (Cerdanya) 的首都，根本就不能算是什麼鄉村，就這樣，這塊領土就留在西班牙， 但附近33座鄉村，就都割讓給法國。

路易十四得到新的領土當然高興， 而西班牙的菲利普戰敗了也無可奈何，最大問題的就是當地的西班牙人，附近的土地都變成法國領土，只有自己一小塊家園屬於西班牙，因此當地人常自稱是在法國海洋中的一座島 (a small Spanish island amid the vast sea of France)，同時很多比如飲食和用水等民生問題，也一直等到1970年代才得到解決。

歷史、戶外迷都喜歡的秘密基地

今天，利維亞還保留著很多中世紀生活的痕跡，考古學家到現在還在挖掘6世紀的古羅馬遺跡！

古老藥店 現已經是博物館 / 來源: sincodigopostal 另外，歐洲最古老的藥店之一：Esteve Pharmacy 就座落在這座小鎮中，這家藥店自15世紀已開始營業，目前已經轉為博物館並展出了16到19世紀的醫藥與庶民文物。

如果喜歡運動，這裡有滑翔翼、攀岩、健行、騎馬、射箭、單車探險、摩托競賽等活動可以參加；只想好好休息的話，高爾夫球場、眾多熱療spa和戶外溫泉，可以提供大家邊看雪景、邊療癒的完美假期！

雪景溫泉 一流享受 / 來源：Turisme Llívia 牧羊犬和羊 誰比較可愛？ / 來源： Turisme Llívia 可以粗獷也可以高雅的山城 舉辦古典音樂會 / 來源：Turisme Llivia 加泰隆尼亞甜點 試試看吧 / 來源：llivia org 那美食呢？西班牙的拼盤小點tapas, 火腿當然都有，屬於山區的暖胃湯品、當地特有的手工啤酒和小酒莊紅酒，你可以試試看對不對胃？

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

如何前往：從法國：粉紅城Toulouse，堡壘城市Carcassonne ; 西班牙巴塞隆納或Girona都可以開車前往；巴塞隆納有往返公車與航班

住宿資訊：鎮上約有15間旅館，其中有三星級酒店

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

一秒跨國新玩法！ 到「飛地」小鎮 比利時、荷蘭一次雙享