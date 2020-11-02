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巴黎最大麵包店開張！BO&MIE帶你認識「法式生活」必備糕點

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei

圖文/Pei

無論你在台灣或在海外，來點法式麵包總能為生活添加風味；這篇文章公開巴黎最大麵包店和法國人最愛的各款麵包！

Pei小編這就帶大家來到巴黎羅浮宮旁，走進法國最高級廚藝學校費朗迪出身師傅的店裡看看！

品牌第三間店 成為巴黎最大 / 來源：BO&MIE
品牌第三間店 成為巴黎最大 / 來源：BO&MIE

費朗迪師傅坐鎮的「巴黎最大麵包店」

位在巴黎的費朗迪FERRANDI廚藝學校，是全世界糕點愛好者的最高殿堂，走出來的師傅也在各麵包糕點店大放異彩，成為法國人飲食生活的支柱。

2017在巴黎開業的BO&MIE成立的目標是「製造有創意的麵包」，到今天剛好邁進第三年，他們能夠在巴黎最高級的街區：第一區羅浮宮旁開第三間店，也證明品牌的口味和CP值都受到法國人認可！

酥脆的巧克力麵包 也是法國麵包店必備!　 / 來源：BO&MIE
酥脆的巧克力麵包 也是法國麵包店必備!　 / 來源：BO&MIE
可頌麵包的創意口味 焦糖和蔓越莓如何？ / 來源： @fulguropain
可頌麵包的創意口味 焦糖和蔓越莓如何？ / 來源： @fulguropain
這「巴黎最大麵包店」10月24剛開張，面積達到400平方公尺，擁有三層樓可以迎接喜歡探索麵包的客人。

BO&MIE三間店面包的價錢其實都不貴，平價，種類卻非常多；世世代代陪伴法國人的奶油布丁(flan), 可頌麵包 (croissant), 蛋白霜(meringue), 檸檬塔……在店裡都出現百搭口味！

下次到巴黎，逛完羅浮宮和歌劇院，來這裡走一趟吧： 　

新店地址：rue de Rivoli, Paris　　　

法式生活必備的經典款麵包

現在還沒機會到法國沒關係，Pei小編帶你認識幾款最傳統的法國麵包，想試試你找到的歐風麵包店好不好吃？選這些來嘗嘗看！

首先，在法國，麵包店(Boulangerie)與糕點店是不一樣的，但兩種都賣的店家更常見，因此你會看見名稱長長的招牌＂Boulangerie-pâtisserie＂，麵包蛋糕一次買齊！

如果你到達麵包區，可以發現法式麵包又細分「酥皮麵包」(viennoiserie)這包含牛角狀的可頌，圓圓葡萄乾麵包、巧克力酥皮麵包等比較小的酥脆品種，直接配果汁或咖啡，都很法國風。

baguette 不只有一種樣式 / 來源： pexels
baguette 不只有一種樣式 / 來源： pexels
- 一般的麵包當然有大家最常聽到的長棍狀「法國麵包」Baguette，可以依粗細分為比較粗的「巴黎麵包」（又稱為長笛麵包flûte）、細棍麵包ficelle

- 像橄欖球一樣的全麥「鄉村麵包」pain de campagne、飄著奶油香甜味的「奶油軟麵包」（嗯……你也可以把一個人的啤酒肚稱作brioche），也是法國麵包長賣品。

來點馬達加斯加香草「閃電泡芙」？ / 來源：　BO&MIE
來點馬達加斯加香草「閃電泡芙」？ / 來源：　BO&MIE
傳統甜點皇后：修女泡芙religieuse /來源: BO&MIE
傳統甜點皇后：修女泡芙religieuse /來源: BO&MIE
- 糕點、派類則有用料超豐足的鹹派quiche, 雙層泡芙「修女」religieuse，口味百搭的手指狀泡芙「閃電」éclair

- 超市也買得到的親民「瑪德蓮」madeleine, 小小船型帶有濃濃雞蛋香，巧克力口味、檸檬、草莓都是熱銷款，很適合帶回家請親朋好友一起吃！

船型的瑪德蓮蛋糕 是法國人點心好夥伴 / 來源：　BO&MIE　
船型的瑪德蓮蛋糕 是法國人點心好夥伴 / 來源：　BO&MIE　
BO&MIE這家店有更多變化，尤其是節慶假日推出的應景傳統蛋糕，吸睛又飽肚！現在就來看看：　

過法式聖誕節的必備：樹幹蛋糕！　 / 來源：　BO&MIE
過法式聖誕節的必備：樹幹蛋糕！　 / 來源：　BO&MIE
新年就要來了 記得一月時 到法式麵包店尋找「國王派」 / 來源：　BO&MIE
新年就要來了 記得一月時 到法式麵包店尋找「國王派」 / 來源：　BO&MIE
親愛的 你一定要試試法式檸檬塔　 / 來源：BO&MIE
親愛的 你一定要試試法式檸檬塔　 / 來源：BO&MIE
此刻就讓法國征服我吧...蛋白霜配提拉米蘇 /來源: boetmie
此刻就讓法國征服我吧...蛋白霜配提拉米蘇 /來源: boetmie
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

　法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！ 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

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