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莫內最愛！ 法國「諾曼第海灘」 究竟有什麼神秘吸引力？

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家
推荐大家離開海灘 走上etretat 象鼻山視野更好 / 來源： pixabay
推荐大家離開海灘 走上etretat 象鼻山視野更好 / 來源： pixabay

Deauville 標誌性的彩色海灘 非常有度假氣氛 / 來源： flickr　
Deauville 標誌性的彩色海灘 非常有度假氣氛 / 來源： flickr　
圖文／Pei

下個月就是大畫家莫內的誕辰了，法國諾曼第的風景也因為受大師青睞而更有名氣。下次到法國，就改改旅行的步伐，來「人少、國際文化豐富、歷史特殊且美食多樣」的西北走走吧。

如果你已經到過巴黎，開始想透透氣、開始對密集式的景點不再感興趣、或者想花個一兩天出走在水天之間，試著到法國人也極為喜歡的海灘奔跑而去吧！以下這兩個諾曼地的海邊風光，你絕對會很喜歡。

貴婦海岸v.s.零元海灘

如果你向法國人提到「多維爾」Deauville ，他很有可能會說那是富人度假村。

法國西北的富人度假勝地 Deauville / 來源： wikipedia　
法國西北的富人度假勝地 Deauville / 來源： wikipedia　
在諾曼第大區，法國富人放暑假最愛的「巴黎後花園」多維爾很適合想要療養的人群，這裡以特殊的「海水療法」吸引人們來舒緩城市壓力，大家也可以來拍些高雅別墅、小巧森林、海港風帆的照片！

多維爾完美的環境，也是美國電影節(Festival du cinéma américain)大明星駕到的地點喔！

說回莫內，上諾曼第地區因為是當年印象派畫家聚集的聖地，留下了非常珍貴的莫內創作點滴，大家可以在「莫內小鎮」印象主義畫派美術館(Musée des Impressionnismes de Giverny)、莫內基金會博物館(Fondation Claude Monet)、諾曼第首府盧昂的聖母大教堂(Cathédrale Notre-Dame de Rouen) 找到。

走遍諾曼第，可以翻看煙硝歷史、回憶「怪盜亞森．羅蘋」的懸疑情節、追著海風去秘境小鎮「象鼻山」Étretat吃揚名全法的生蠔大餐、或讓香味引你進入金秋盛宴「盧昂美食節」，你將遇上幾次心動的瞬間？

象鼻山(Étretat)奇觀

由下車那一刻撲鼻而來的海水、海鮮香味，穿過幾排房子，你開始聽到不遠處傳來的海浪聲， 馬上你會看見前方不遠處已經是有如刀削般直立的崖壁 ，綿延到象鼻形狀的岩石邊，伴著一望無際的海洋。

來看看幾世紀以前 莫內筆下的同款風景 /來源: wikimedia
來看看幾世紀以前 莫內筆下的同款風景 /來源: wikimedia
這時你可以站在短短的海灘上吹吹英吉利海峽的風，在夕陽的輝影之下，你還能看見當年印象派大師莫內和馬奈，流連在象鼻山金黃世界中，光與影之間的同款風光。

交通

如果從巴黎出發， 可以先由巴黎的Paris Saint-Lazare車站， 乘火車到諾曼第的Le Havre ， 然後轉乘13 巴士一直到終點站下車。巴士時刻表一定要事先看清楚，免得來不及看風景，或沒車回市區喔。

世界史上最大登陸戰場：諾曼第海灘

諾曼第海灘的戰爭遺跡 　/ 來源：pikist
諾曼第海灘的戰爭遺跡 　/ 來源：pikist
D-Day海灘的歷史重要性，到今天都被歐洲甚至全世界的人記住；諾曼第本地也有許多紀念雕塑和博物館，大家更有機會參加360度VR全環繞體驗，如歷其境走進1944年屬於幾十萬人的戰場中，學習和平和戰略的重要性。

如果想在悠閒之餘， 想多感受一下歷史的養份， Arromanches-les-Bains海灘也會是你諾曼第戰地教育之行的首選之一， 現在依然是長長的沙灘，當年是難以想像的數十萬多國士兵在這裡「反攻」德軍的歐洲大門。　

作為二次大戰終戰的序章， 我們推荐的D-Day 博物館是海灘附近的「登陸博物館」Musée du Débarquement 和「解放者博物館」Liberators Museum - Normandy 1944.

D-Day Experience博物館在夜裡更有神祕感 / 來源： D-Day Experience　
D-Day Experience博物館在夜裡更有神祕感 / 來源： D-Day Experience　
更遠一點的博物館” D-Day Experience”門口就有坦克！它附近是Dead Man's Corner Museum, 這兩個地方大量展示關於諾曼第登陸的歷史文物， 絕對是歷史愛好者不容錯過的重要一站。館內也提供了6種語言的TOUR GUDIE， 絕對不悶場哦。　 　

想查詢更多D-Day主題博物館，可以上dday.center網站看看。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　 　

博物館 法國 巴黎

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