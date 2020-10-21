海底陳釀葡萄酒超罕見！秋天養肉指南：法國諾曼第時令美食推薦
圖文/ Pei
秋天的到來，象徵一個全新的美食季節開始了！全法國各地的市場都會出現當季的生新鮮山珍海味，在台灣的進口超市也找找看吧！
這篇精選主餐到甜點的文章，讓大家從深藍色的藍貝，鮮紅的海蝦，菁綠的香草和飽滿的海鮮開始儲存過冬能量。
法國秋日超級食材
身穿黑白色制服的侍者單手托著盤子，自信地把餐點放在你的桌上，他拿起蓋子的一刻，空氣中霎時充滿著鹹鹹的海鮮香氣，帶著淡淡的奶香味。深藍色的藍貝，紅的海蝦，綠的香草和飽滿的魚塊浮沉在奶白色的濃湯之中，就是法國著名諾曼第燉海鮮Marmite Dieppoise。
法國西北的諾曼第和巴黎所屬的法蘭西島相鄰，也是首都「產地直送」的最重要夥伴，諾曼第坐擁640 公里的超長海岸線，出產很多美味的海鮮之餘，也是法國重要的農產品、渡假村所在地，這樣強大的地理優勢，培養出諾曼第食物濃厚而獨特的風味。
下次去超市或法國餐廳時，找找這幾道諾曼第必嘗料理吧:
Marmite Dieppoise海鮮砂鍋
Marmite Dieppoise 絕對是法國菜的諾曼第菜的代表作，不論是扇貝、 龍蝦、甚至是深海魚，同時還配上諾曼第的乳酪、鮮奶油、火腿、白酒一起燉煮，讓每一種海鮮的鮮味都深深鎖進濃濃的湯汁之中。
海鮮的鮮味，香濃的奶味，再加上不同色彩的海鮮浸在奶白色湯汁上，不論是味覺和視覺都可以非常滿足。在養生的季節補充海鮮滿滿的維他命，讓味蕾大開，身體更強健！
Andouille de Vire香腸
作為農業大省的諾曼第，除了海鮮之外， 自然就要說一下其獨特的農家菜。這個地區是法國知名的香料國際貿易轉運站，因此居民對香草入菜的技術也十分拿手。
Andouille de Vire 是使用諾曼第當的地豬和香草煙燻而成，把新鮮的豬肉配上不同種類的新鮮香草一同放進豬胃， 然後再薰足足6個禮拜，濃厚的香料味深深的藏進每一寸豬肉之中，這麼豐富的香腸一定要試試看！
海水浸泡的紅酒
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海水味的紅酒？嗯……確切地說，這個特殊的古法是利用海洋絕佳的溫度、「歐洲最大的潮汐」的強勁力量讓葡萄酒的風味更深厚，很有趣吧？
諾曼第的鄰居－布列塔尼，有座旅人必去的海港聖馬洛(Saint Malo)是古代的「海盜之城」，除了驚心動魄的戰鬥歷史，當地人非常自豪地保留許多海洋文化傳統，有一個就是演變成年度全國盛會的「沉酒入海」儀式，每年六月都會有將近1000瓶酒在Tour Soilder舉行的儀式中進入海底享受海水浴。更適合這種釀酒法的是氣泡酒，酒品經過潮汐的拍擊重新「出海」後，氣泡將更清爽有活力，說不定你會因為這新鮮的口感，愛上氣泡酒喔！
諾曼第蘋果塔
整個國土廣大的法國一共有400種蘋果，除了顏色和香氣迷人，蘋果更是諾曼第人－甚至全國人製酒、發明甜品的要角。諾曼第的糕點如蘋果塔，比其他地區的人更豪氣，會用蘋果酒浸泡甜點，口感更豐富！
大家試試看你找到的法式蘋果塔，有沒有大片的果肉、酥脆的表皮呢？如果再配上一杯同為諾曼第來的Calvados酒 ，酸甜度的極致絕配將讓這一餐有個完美句點。
無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！
Pei小編祝大家平安健康！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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