紐約v.s.巴黎，時尚人類愛哪個？　追熱劇《艾蜜莉在巴黎》探索花都美食絕景！

圖文/Pei

10月初剛在Netflix上映的時尚愛情劇大大滿足待在家的巴黎迷！《慾望城市》製作人與新生代歐美明星打造的新劇，呈現法國版的Sex and the City精彩都會生活，在電視前暢遊歐洲、體驗美式作風，非常過癮！

Pei小編這就帶大家走到劇裡，認識巴黎不可不知的小元素！

新劇精選的巴黎經典景點

忙完一天，坐下來看部愛情小品的同時也多看看巴黎風景吧！

首先是「巴黎屋頂」…？！也許還有很多人不太知道為什麼巴黎的屋頂會是一個景點，事實上，非常重視文化和美感的巴黎人，把擁有200年歷史的銀色屋頂和搭配清一色米白古建築的風光列入了國家遺產，每天有多達3000人維護屋頂良好狀態，也相信它值得登入世界文化遺產名單！

屋頂花園是巴黎人活動的最愛之一 / 來源： LeJardinSuspendu.paris 所以巴黎之旅，必不可少的就是屋頂風景，周董拍MV, 巴黎人蓋花園、好友聚會和夜場活動都不曾錯過深入當地生活的屋頂喔。

另外在劇組也呈現了巴黎森林，Pei小編要推薦大家到16區旁邊的Bois de Boulogne森林，可以散步、運動、遊湖，甚至尋找動物園，一邊看巴黎鐵塔的日夜美景！

說到漫步在綠意裡，巴黎人從小放小船、長大談戀愛、學生時期聚會、中年遛小孩、老年曬太陽都必去的「盧森堡公園」也獲得了男女主角的選票，因為它位在先賢祠等古蹟、索邦大學名校環繞的拉丁區。

在盧森堡公園可以完美連接巴黎人的前世今生 / 來源： wikimedia 公園由法國王后所建，留存著時代女傑－西蒙波娃和沙特的相愛足跡、法國藝文界名家的雕像，還有參議院在旁邊，是貴氣又親民的午後（約會和看可愛法國小孩）最佳去處－出口的Rue Soufflot這條街上的義大利冰淇淋、可麗餅店，請睜大眼睛找找哦。

穿越巴黎，一定會跨越塞納河，最壯觀的橋墩在「亞歷山大三世橋」（Pont Alexandre III），從夜晚到白天都金光閃閃，搭配旁邊的大小皇宮取景，你的照片將非常氣派－或許還會遇到拍婚紗的新婚夫妻哦！拿破崙長眠的榮軍院就在橋的左岸，一小段路程就能遍覽法國最輝煌的歷史篇章。

選擇日出,白天,黃昏或黑夜來尋找最浪漫的亞歷山大三世橋 到巴黎不可能不拍一張！ / 來源： wikimedia 想了解古蹟歷史 可以尋找一下這樣的解說牌！ / 來源： wikipedia 「皇家宮殿」前院的黑白棋子 適合搭配任何顏色打卡 /來源: Jean-François Gornet 劇中女主角和好朋友談心的熱門攝影點，還有「皇家宮殿」前院Cour du Palais Royal藏在日本街和華麗的喜劇院後面，這裡也非常適合迷路隨興走逛！

巴黎完勝紐約庶民美食

法國吐司Croque-monsieur v.s. 美式熱狗？來自美國的製作人、英國出生的美國的女主角、法國的型男主角都把票投給了法國吐司。為什麼呢？

喀滋喀滋！光是酥脆口感就贏過美國熱狗了！

傳統美食 吐司先生在超市也買得到 / 來源： pxhere 「法國吐司先生」香氣迷人的牽絲乳酪、溫熱感已經占據巴黎人的早餐、午餐甚至下午茶菜單已久，1910年在巴黎的咖啡廳誕生至今，還發展出了加蛋的「法國吐司小姐」，在家也可以做哦！

法式風情配件

找到巴黎女孩的經典元素了嗎？ / 來源： Pxhere 打造《穿著Prada的惡魔》的時尚教母Patricia Field出馬妝點女主角的完美巴黎風，貝雷帽、絲巾、千鳥格紋，還有自信紅唇，都是女孩不可錯過的法式風情配備！

儘管黑色小禮服和深色系套裝最能襯托古城巴黎的美，巴黎當地人其實也不是天天花枝招展，把豹紋穿上身；有許多男男女女甚至小孩，喜歡穿小白鞋，搭配「無印」白T和藍色牛仔褲，極簡又舒服。

巴黎精品街上 男主角穿的小白鞋正是巴黎人最愛 / 來源： lucasnbravo 《艾蜜莉在巴黎》官方預告

「天啊！我好像走進妮可基嫚的《紅磨坊》！」第一個鏡頭，就是美國「現代版赫本」莉莉興奮眺望巴黎的心情，來看看預告，你對巴黎是不是也有同樣的強烈嚮往！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

法國文化入門ABC／踏上之前，先記好這幾個必備關鍵字！