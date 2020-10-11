CNN大推櫻花隧道、暗黑森林！ 「歐洲必逛」夢幻街道清單在這裡

圖文/Pei

小街小巷，是最貼近當地文化的場地，有歷史沉積也有情感連結，既讓人難忘又暖心。「全世界最美的城市」不只有巴黎．來探索CNN大推的歐洲街區吧！

如果你還沒去過，Pei小編這就精選五大夢幻景點清單讓大家收藏。

德國波昂 粉紅櫻花大道

在德國度過夢幻的一天 / 來源： wikimedia

德國大城科隆旁邊的波昂Bonn有一處老城區位在Heerstrasse. 名字有點難記？那只要記住它是「櫻花大道」 ！

每年春天3-4月也是歐洲人的賞花季，不只德國，法國巴黎也有好幾個賞櫻好地方！而這裡，你可以見到由櫻花自然搭成的拱門，翩翩飛舞的花瓣落在你的肩頭，仰望或低頭都會見到滿目粉紅……

這片櫻花林，是20世紀80年代開始形成的，在多色的德國風格建築間，你也會找到最美的拍照角度嗎？

北愛爾蘭 黑暗樹林

The Dark Hedges，名字聽起來有點可怕，不過可以親自看到300多歲、擁有神奇線條的老樹和《權力的遊戲: 凜冬將至》取景地，巨大的神祕感是不是很吸引人？

膽大的話 在陰天過來吧 / 來源： wikimedia 走跳巨人之路 絕對是個挑戰 ／ 來源： wikimedia 這裡是北愛爾蘭最紅的攝影點，附近是世界自然奇蹟「巨人之路」，這次奇幻之旅一定會非常有看頭！

法國巴黎 田園風格卵石街

蒙蘇里老街活著最典雅的巴黎味 / 來源：wikimedia 巴黎人掛在嘴邊那句「巴黎是全世界最美的城市」總讓人心癢癢，氣質獨特的左岸更是法式優質生活的範本，位在大學城邊的Square de Montsouris（蒙蘇里廣場），比市中心人來人往的公園更清淨，也更鮮為人知！

安安靜靜地拍照、散步在拿破崙三世打造的公園區，你可以見到精緻的彩繪裝飾、法國經典的馬賽克玻璃和田園風情的房屋，在巴黎也有這樣的享受，很棒吧？

在蒙蘇里老街裡尋找最微小的驚喜 / 來源： wikimedia Pei小編也非常推薦大家去大學城走走，這個非常國際化的學生區，精緻寬廣的建築、大草坪也會讓你非常喜歡！

比利時安特衛普 古典華麗住宅區

Cogels-Osylei這條街的名字看起來就很酷，沒錯，比利時北方超有活力、以特殊建築聞名的城市「安特衛普」可以從火車站就霸占大家的相機！

Cogels-osylei 一定要放進行程表 / 來源： wikimedia 找到藝術的一百種表現 ／來源：flickr,miguel_discart 走進城市東南的Zurenborg區,開始尋找這條街吧，你會對那成排華麗的房子讚嘆不已！因為這些超過100年的老屋各有特色，哥德式、古典主義、都鐸、新藝術風格……比巴塞隆納更有趣！這些設計可以壯觀又可以細緻，非常吸睛。

荷蘭阿姆斯特丹 超繽紛河邊小屋

荷蘭的運河有說不完的故事 / 來源： wikimedia Brouwersgracht「釀酒者運河」名字充滿韻味，它位荷蘭首都最chic有型又美麗的約旦區，當然新潮的咖啡店、傳統市集和個性小舖都讓這條水路充滿魅力，成為CNN心愛的歐風街道。

走在色彩繽紛的老建築、花朵間，好好看看曾經的香料廠﹑皮革工坊、冶銀工作室，了解這座世界貿易重鎮的歷史吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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