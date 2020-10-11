快訊

八方雲集買丹堤花不到七千萬 這筆交易到底划不划算？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CNN大推櫻花隧道、暗黑森林！ 「歐洲必逛」夢幻街道清單在這裡

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei

圖文/Pei

小街小巷，是最貼近當地文化的場地，有歷史沉積也有情感連結，既讓人難忘又暖心。「全世界最美的城市」不只有巴黎．來探索CNN大推的歐洲街區吧！

如果你還沒去過，Pei小編這就精選五大夢幻景點清單讓大家收藏。　

德國波昂　粉紅櫻花大道

在德國度過夢幻的一天 　/ 來源： wikimedia
在德國度過夢幻的一天 　/ 來源： wikimedia

德國大城科隆旁邊的波昂Bonn有一處老城區位在Heerstrasse. 名字有點難記？那只要記住它是「櫻花大道」 ！

每年春天3-4月也是歐洲人的賞花季，不只德國，法國巴黎也有好幾個賞櫻好地方！而這裡，你可以見到由櫻花自然搭成的拱門，翩翩飛舞的花瓣落在你的肩頭，仰望或低頭都會見到滿目粉紅……

這片櫻花林，是20世紀80年代開始形成的，在多色的德國風格建築間，你也會找到最美的拍照角度嗎？

北愛爾蘭　黑暗樹林

The Dark Hedges，名字聽起來有點可怕，不過可以親自看到300多歲、擁有神奇線條的老樹和《權力的遊戲: 凜冬將至》取景地，巨大的神祕感是不是很吸引人？

膽大的話 在陰天過來吧 / 來源： wikimedia
膽大的話 在陰天過來吧 / 來源： wikimedia
走跳巨人之路 絕對是個挑戰 ／ 來源： wikimedia　
走跳巨人之路 絕對是個挑戰 ／ 來源： wikimedia　
這裡是北愛爾蘭最紅的攝影點，附近是世界自然奇蹟「巨人之路」，這次奇幻之旅一定會非常有看頭！

法國巴黎　田園風格卵石街

蒙蘇里老街活著最典雅的巴黎味 / 來源：wikimedia
蒙蘇里老街活著最典雅的巴黎味 / 來源：wikimedia
巴黎人掛在嘴邊那句「巴黎是全世界最美的城市」總讓人心癢癢，氣質獨特的左岸更是法式優質生活的範本，位在大學城邊的Square de Montsouris（蒙蘇里廣場），比市中心人來人往的公園更清淨，也更鮮為人知！

安安靜靜地拍照、散步在拿破崙三世打造的公園區，你可以見到精緻的彩繪裝飾、法國經典的馬賽克玻璃和田園風情的房屋，在巴黎也有這樣的享受，很棒吧？

在蒙蘇里老街裡尋找最微小的驚喜　 / 來源： wikimedia
在蒙蘇里老街裡尋找最微小的驚喜　 / 來源： wikimedia
Pei小編也非常推薦大家去大學城走走，這個非常國際化的學生區，精緻寬廣的建築、大草坪也會讓你非常喜歡！

比利時安特衛普　古典華麗住宅區

Cogels-Osylei這條街的名字看起來就很酷，沒錯，比利時北方超有活力、以特殊建築聞名的城市「安特衛普」可以從火車站就霸占大家的相機！

Cogels-osylei 一定要放進行程表 　/ 來源： wikimedia
Cogels-osylei 一定要放進行程表 　/ 來源： wikimedia
找到藝術的一百種表現 ／來源：flickr,miguel_discart
找到藝術的一百種表現 ／來源：flickr,miguel_discart
走進城市東南的Zurenborg區,開始尋找這條街吧，你會對那成排華麗的房子讚嘆不已！因為這些超過100年的老屋各有特色，哥德式、古典主義、都鐸、新藝術風格……比巴塞隆納更有趣！這些設計可以壯觀又可以細緻，非常吸睛。　

荷蘭阿姆斯特丹　超繽紛河邊小屋

荷蘭的運河有說不完的故事 / 來源： wikimedia
荷蘭的運河有說不完的故事 / 來源： wikimedia
Brouwersgracht「釀酒者運河」名字充滿韻味，它位荷蘭首都最chic有型又美麗的約旦區，當然新潮的咖啡店、傳統市集和個性小舖都讓這條水路充滿魅力，成為CNN心愛的歐風街道。

走在色彩繽紛的老建築、花朵間，好好看看曾經的香料廠﹑皮革工坊、冶銀工作室，了解這座世界貿易重鎮的歷史吧！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

想知道更多歐洲旅遊美食資訊 ，請隨時關注INSIDR 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

　

巴黎 歐洲

延伸閱讀

德國又見野豬染非洲豬瘟 9月至今累計近50例

白宮幕僚長梅杜斯稱病情「嚴重」 傳川普震怒

法國又增萬例巴黎防疫「最高警戒」 日本自衛隊22人確診

巴黎防疫進入最高警戒 酒吧咖啡廳停業至少15天

相關新聞

CNN大推櫻花隧道、暗黑森林！ 「歐洲必逛」夢幻街道清單在這裡

小街小巷，是最貼近當地文化的場地，有歷史沉積也有情感連結，既讓人難忘又暖心。「全世界最美的城市」不只有巴黎！

長途夜車2年內重返法國　南部「懷舊朝聖路線」省錢走起！

臥鋪火車，有時可以在面積比較大或是歷史悠久的國家體驗到，法國居然沒有？其實是幾年前被取消了，2022又可以重新踏上法國夜遊之旅啦！

麥當勞得來速遇陌生人暖舉 她驚喜「以為是詐騙」

愛爾蘭媒體Belfast Live日前報導，當地一名媽媽唐妮（Megan Downy） 前往速食連鎖店麥當勞得來速點餐時，竟發現前面一台車已經幫她付清餐費，原以為是惡作劇，但店員告知，這名男子每周都會幫一名陌生人付錢。

「零碳排極速列車」每小時飆1200km！2028巴黎始發、到南法只需40分鐘

我們將以前所未有的速度旅行。巴黎準備跟上馬斯克的腳步打造極速列車，穿越法國不需要一小時，大家一起期待吧！

自己做高級巧克力、Lindt噴泉超狂！　費德勒代言「世界最大巧克力聚落」瑞士開張

到瑞士就是要修一門「巧克力學」。來和瑞士高級甜點師一起做巧克力的機會來了！創立於19世紀的Lindt巧克力最近打造的聚落裡不只有博物館、廚藝教室、試吃體驗，互動遊戲也非常好玩！

荷蘭必訪！米菲兔家鄉運河重生 古典城市「無車生活」再進一步

歐洲「單車王國」荷蘭近年以優異的居住環境吸引全球旅人，當地人改善生活的腳步又往前進了：改造公路，讓運河重回社區，怎麼做到？

品酒之旅去哪裡？ 世界「最佳葡萄酒莊」榜單揭曉！歐洲排名上升 奧地利驚艷奪冠

每年都讓老饕期待萬分的「最佳葡萄酒莊」榜單出爐啦！法國不愧是舊世界葡萄酒王國，今年排名上升，但稱霸歐洲的是奧地利！義大利和西班牙的最佳酒莊又在哪裡？

帶走海灘白沙恐坐牢！出遊前必讀當地法規　義大利違規罰金飆高

歐洲旅遊勝地的罰則你知道嗎？義大利決定提高罰金保護環境！

全面跌破20%！ 歐洲「最超值旅遊城市」調查出爐

疫情打倒了許多歐洲商家也一片哀號；對旅人來說，最重要的物價指數到底有什麼改變呢？

天冷用餐請入內！ 巴黎最新規定：節能新生活 「露臺暖爐」將消失

巴黎將撤掉餐廳的傳統暖爐，開始節能新生活！

非請勿入！到直布羅陀當一日間諜　二戰秘密基地限額開放，終於能靠近

這大概是全世界最有趣的角落，也是攸關性命的軍事要角；想當一日間諜？有千年歷史的直布羅陀地道等你哦！

冒險者必看！法國的未解之謎：永遠找不到盡頭的神秘古井

法國的酒莊重鎮裡，有一個懸而未解的謎團，古代至今都找不到答案！同時它是雅致的古井，四周古色古香的建築讓過目難忘。

熱門新聞

CNN大推櫻花隧道、暗黑森林！ 「歐洲必逛」夢幻街道清單在這裡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。