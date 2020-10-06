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長途夜車2年內重返法國　南部「懷舊朝聖路線」省錢走起！

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
久違的夜車將回到我們的旅途中 / 來源：wikimedia
久違的夜車將回到我們的旅途中 / 來源：wikimedia

圖文/Pei

臥鋪火車，有時可以在面積比較大或是歷史悠久的國家體驗到，法國居然沒有？其實是幾年前被取消了，2022又可以重新踏上法國夜遊之旅啦！

連接南部多座歷史名城　夜車2022將在巴黎重發

法國車站古色古香 / 來源：pixabay　
法國車站古色古香 / 來源：pixabay　
歐洲許多國家都有夜間火車，甚至有臥鋪可以省下一夜住宿費、和隔壁乘客隨意聊天，讓許多法國人很想念－也因為長途巴士太累人了！

法國政府正加緊腳步提升環保措施，舒適的大眾交通工具如火車就與人民生活緊緊相連；目前只剩下兩條夜車路線在巴黎－東部靠近義大利的「布里揚松」Briançon、南部擁有粉紅聖母院的「羅德茲」Rodez行駛。

西南線的Hendaye位在波爾多附近 海岸是靜心的好地方 / 來源： wikimedia　
西南線的Hendaye位在波爾多附近 海岸是靜心的好地方 / 來源： wikimedia　
聖城Rodez著名的粉紅色聖母院 / 來源：wikimedia
聖城Rodez著名的粉紅色聖母院 / 來源：wikimedia
西南部是文化特殊的「巴斯克」地區　肉類乳製品都別錯過哦！ / 來源：guide-du-paysbasque
西南部是文化特殊的「巴斯克」地區　肉類乳製品都別錯過哦！ / 來源：guide-du-paysbasque

但預計在2022年，巴黎來回蔚藍海岸小城「尼斯」、西南部酒莊與沙灘風情地區（「波城」與傳說中有奇蹟之水的「盧爾德」宗教聖城都在這裡）也將加入夜車行列了！我們也可以期待，未來法國也會再次成為歐洲夜車鐵路的一部份哦！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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法國 歐洲 巴黎

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