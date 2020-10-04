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「零碳排極速列車」每小時飆1200km！2028巴黎始發、到法國只需40分鐘

聯合新聞網 / INSIDR歐洲旅行專家．特約作者 Pei
蔚藍海岸重要城鎮尼斯 綠化也做得很好 　 / 來源：wikimedia
蔚藍海岸重要城鎮尼斯 綠化也做得很好 　 / 來源：wikimedia

圖文/Pei

我們將以前所未有的速度旅行。巴黎準備跟上馬斯克的腳步打造極速列車，穿越法國不需要一小時，大家一起期待吧！

又快又環保：穿越法國　省下將近3小時

特斯拉的老闆馬斯克真的能改變人類生活。他2012年發布的Hyperloop「超迴路」極速列車的想法並開放使用權，馬上驚動世界，美國、印度、斯洛維尼亞、杜拜和中國都有計畫興建超迴路列車的計劃。

Hyperloop 　 / 來源: rolandberger
Hyperloop 　 / 來源: rolandberger
法國也想引進這樣「比飛機快一倍」的超現代感列車，預計2028年就可以在巴黎坐上膠囊狀的奇特列車，直奔｢普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸｣大區的首府馬賽；這可是全法國、甚至全歐洲最熱門的旅遊路線之一！

原本需要3.5小時的火車車程，可以只花40分鐘就到達法國南端的馬賽，擁抱地中海最大港灣風情，然後開啟仙境般的普羅旺斯－蔚藍海岸之旅！　

南法經典美食

法國第二大城 馬賽 / 來源: pixabay
法國第二大城 馬賽 / 來源: pixabay
馬賽魚湯 各家有各家秘方 　 / 來源：flickr
馬賽魚湯 各家有各家秘方 　 / 來源：flickr
說真的，到法國如果沒有到南部吃一輪，這趟歐洲美食之旅可能不算太完美；法國是無敵的世界美食大國，尼斯─普羅旺斯─馬賽三大旅遊城市所在的南法又是依山傍海，食材比任何大城市都新鮮的最佳度假地，在這美稱為Riviera「地中海蔚藍海岸」的夢幻地區，你可以遠離城市喧囂，在餐廳、小吃攤甚至市集，好好吃一頓！

Pan Bagnat：尼斯沙拉是法國最出名的沙拉種類，這款三明治能讓你把沙拉帶著走！

Socca：豆餅，如其名是個平民美食，是以鷹嘴豆為主要原料製作的豆餅（很像蛋餅），傳統上會以柴燒製作，撒上白胡椒粉或沾辣醬都非常開胃！

Soupe au pistou：這款蔬菜湯的靈魂是蘿勒醬（可能讓你從此再也不尋找青醬），搭配超豐富的蔬菜，讓你元氣滿滿繼續旅行！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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法國 歐洲 沙拉

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